Навігація вас здивує: експерт розкрив приховану корисну функцію на смартфонах (фото)

Мобільний застосунок Android Auto пропонує одну неочевидну функцію, яка може зробити керування автомобілем набагато зручнішим.

Android Auto включає режим розділеного екрана, який дозволяє одночасно користуватись навігатором та керувати відтворенням медіафайлів, однак він має деякі недоліки. Їх можна виправити за допомогою віджетів панелі завдань, розповів оглядач мобільних технологій Марк Янсен на порталі Android Police.

На перший погляд, віджети панелі завдань менш корисні, ніж режим розділеного екрана. Замість повної половини екрана, елементи керування плеєром та опції відкриття програми відтворення займають невелику частину панелі завдань.

Режим розділеного екрану Android Auto Фото: androidpolice.com

Проте, якщо торкнутися до карти у режимі розділеного екрана, вона розгорнеться на весь екран, повністю перекривши медіаплеєр. Аналогічно, при розгортанні Spotify водій втрачає з поля зору карту.

Відео дня

Своєю чергою віджети панелі завдань дозволяють уникнути цієї проблеми. Завдяки цій функції, при розгортанні карти Spotify просто стискається на панелі завдань. Те саме відбувається, якщо відкрити Spotify — маршрути все ще можна побачити на панелі завдань.

Віджети панелі завдань в Android Auto Фото: androidpolice.com

"Скільки місця вам насправді потрібно для такого застосунку, як Spotify? Все, що вам потрібно, це доступ до паузи/відтворення, перемотування вперед та назад. Будь-що інше, і вам у будь-якому разі знадобиться повноекранний додаток. А натомість? Я отримую повноекранний доступ до своїх карт та навігації. Простота віджета дозволяє мені зосередитися на керуванні автомобілем, не втрачаючи керування медіаплеєром. Мої думки зосереджені на тому, де я знаходжуся, а не на тому, що я слухаю", — пояснив Янсен.

Важливо

Припиніть довіряти Google Картам: експерт назвав кращу альтернативу для навігації (фото)

За словами експерта, цю функцію дещо тяжко помітити. Щоб активувати її, перейдіть до програми "Налаштування", потім натисніть "Підключені пристрої" > "Налаштування підключення" > Android Auto та увімкніть віджети панелі завдань.

"Це зручно, ефективно і, на мій погляд, набагато кращий спосіб використання Android Auto. Я ледь не пропустив цю функцію. Не пропустіть її і ви", — підсумував автор.

Нагадаємо, застосунок Google Maps призначений виключно для легкових автомобілів. Для водіїв вантажівок, автобусів та транспорту з причепами його використання може закінчитись трагічно.

Фокус також повідомляв, альтернативою Google Maps може стати програма MAPS.ME, яка по суті має той самий інтерфейс з іншим дизайном, але пропонує низку переваг.