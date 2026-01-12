Обновление Google Maps, которого все ждали: что изменилось в приложении для навигации

Популярная программа для навигации Google Maps наконец-то получила обновление страницы настроек, которая долгое время оставалась неизменной.

После обновления пользователям Google Maps доступна более стильная страница настроек в ограниченном масштабе, отмечает эксперт портала Android Police.

Теперь на странице настроек есть всего семь пунктов меню: "Программы и дисплей", "Навигация", "Ваши транспортные средства", "Местонахождение и конфиденциальность", "Офлайн-карты", "Оповещения", "О нас и условия". Также есть кнопка "Выйти из Карт Google", для доступа к которой раньше надо было прокрутить страницу до самого низа.

В верхнем правом углу страницы также появился значок "X" для закрытия вкладки. До этого кнопка "Назад" была расположена в верхнем левом углу.

При этом некоторые меню практически не изменились по сравнению с предыдущей версией. Переключатели внутри этих меню также остались такими же, как и раньше. В частности это касается пункта "Навигация".

"В любом случае, это было крайне необходимое обновление страницы настроек, которая уже некоторое время была устаревшей", — подытожил автор.

