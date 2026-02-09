В Google Картах помітили неприємну деталь: на що скаржаться користувачі (фото)

В мережі почали з'являтися повідомлення про те, що в Google Maps немає ні значка автомобіля, ні синьої стрілки для визначення місцезнаходження.

Дедалі більше користувачів Android Auto помічають помилку, через яку значок їхнього автомобіля на Картах Google зникає з поля зору, зазначає 9to5Google.

За словами користувачів, такі функції, як навігація та дані про дорожній рух, все ще відображаються як завжди, включаючи переміщення карти відповідно до місцезнаходження машини. Водночас відсутність значка видається дивною.

На Reddit вже з’явилось фото, на якому можна побачити карту без значка автомобіля.

Збій в Google Maps Фото: Reddit

Як зазначають у виданні, проблема стосується як користувачів, у яких увімкнено нестандартний значок значок автомобіля, так і тих, хто використовує налаштування за замовчуванням. Точна причина збою невідома, але він з’явився приблизно в один час з випуском Android Auto 16.1.

Важливо

Судячи з усього, це трапляється переважно тоді, коли Google Maps тимчасово не відображаються на екрані, наприклад, коли користувач входить у звичайну інформаційно-розважальну систему автомобіля або відкриває програму для відтворення медіа на Android Auto. Очікується, що Google найближчим часом виправить цей збій.

Нагадаємо, застосунок Google Maps нарешті отримав оновлення сторінки налаштувань, яка довгий час залишалася незмінною.

