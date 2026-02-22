Компактный смартфон с батареей 6500 мАч: что умеет новый хит среднего класса (фото)
Vivo представила V70 Elite. Гаджет получил почти флагманские характеристики, оптику от ZEISS и рекордную автономность в очень тонком корпусе.
Аппарат обещает стать интересным предложением в среднем ценовом сегменте, пишет GSMArena.
Смартфон отличается компактными габаритами и удобно лежит в одной руке. Плоская алюминиевая рамка и матовая задняя панель защищают корпус от отпечатков пальцев. Спереди установлен яркий 6,59-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Пиковая локальная яркость достигает внушительных 5000 нит. Под экраном впервые в серии V разместили быстрый ультразвуковой сканер отпечатков. Он без проблем срабатывает даже с мокрыми пальцами.
Основой устройства стал мощный процессор Snapdragon 8s Gen 3. Производитель отказался от привычных чипов MediaTek в пользу субфлагманского решения от Qualcomm. Гаджет оснастили быстрой памятью стандарта UFS 4.1 объемом до 512 ГБ и оперативной памятью до 12 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор на 6500 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. Полное восстановление энергии занимает чуть больше часа.
Блок камер разработан совместно с компанией ZEISS. Главный модуль на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией дополнен качественным телеобъективом. Он тоже имеет разрешение 50 мегапикселей и обеспечивает честный трехкратный оптический зум. Третья камера на задней панели — скромный ультраширик на 8 мегапикселей. Фронтальный сенсор получил разрешение 50 мегапикселей и умеет снимать 4K-видео при 60 кадрах в секунду.
Смартфон надежно защищен от воды и пыли по максимальным стандартам IP68 и IP69. Заявлена даже поддержка специального режима для подводной съемки. Устройство работает на свежей оболочке OriginOS 6 на базе Android 16. Производитель обещает четыре года обновлений операционной системы и шесть лет патчей безопасности.
- Начальная цена Vivo V70 Elite составит 570 долларов.
