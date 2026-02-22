Компактный смартфон с батареей 6500 мАч: что умеет новый хит среднего класса (фото)

Vivo представила V70 Elite. Гаджет получил почти флагманские характеристики, оптику от ZEISS и рекордную автономность в очень тонком корпусе.

Аппарат обещает стать интересным предложением в среднем ценовом сегменте, пишет GSMArena.

Смартфон отличается компактными габаритами и удобно лежит в одной руке. Плоская алюминиевая рамка и матовая задняя панель защищают корпус от отпечатков пальцев. Спереди установлен яркий 6,59-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Пиковая локальная яркость достигает внушительных 5000 нит. Под экраном впервые в серии V разместили быстрый ультразвуковой сканер отпечатков. Он без проблем срабатывает даже с мокрыми пальцами.

Основой устройства стал мощный процессор Snapdragon 8s Gen 3. Производитель отказался от привычных чипов MediaTek в пользу субфлагманского решения от Qualcomm. Гаджет оснастили быстрой памятью стандарта UFS 4.1 объемом до 512 ГБ и оперативной памятью до 12 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор на 6500 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. Полное восстановление энергии занимает чуть больше часа.

Дисплей Vivo V70 Elite Фото: gsmarena.com

Блок камер разработан совместно с компанией ZEISS. Главный модуль на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией дополнен качественным телеобъективом. Он тоже имеет разрешение 50 мегапикселей и обеспечивает честный трехкратный оптический зум. Третья камера на задней панели — скромный ультраширик на 8 мегапикселей. Фронтальный сенсор получил разрешение 50 мегапикселей и умеет снимать 4K-видео при 60 кадрах в секунду.

Смартфон надежно защищен от воды и пыли по максимальным стандартам IP68 и IP69. Заявлена даже поддержка специального режима для подводной съемки. Устройство работает на свежей оболочке OriginOS 6 на базе Android 16. Производитель обещает четыре года обновлений операционной системы и шесть лет патчей безопасности.

Начальная цена Vivo V70 Elite составит 570 долларов.

