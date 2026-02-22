Компактний смартфон з батареєю 6500 мАг: що вміє новий хіт середнього класу (фото)

Vivo представила V70 Elite. Гаджет отримав майже флагманські характеристики, оптику від ZEISS і рекордну автономність у дуже тонкому корпусі.

Апарат обіцяє стати цікавою пропозицією в середньому ціновому сегменті, пише GSMArena.

Смартфон вирізняється компактними габаритами і зручно лежить в одній руці. Плоска алюмінієва рамка і матова задня панель захищають корпус від відбитків пальців. Спереду встановлений яскравий 6,59-дюймовий AMOLED-екран з частотою оновлення 120 Гц. Пікова локальна яскравість досягає значних 5000 ніт. Під екраном вперше в серії V розмістили швидкий ультразвуковий сканер відбитків. Він без проблем спрацьовує навіть із мокрими пальцями.

Основою пристрою став потужний процесор Snapdragon 8s Gen 3. Виробник відмовився від звичних чипів MediaTek на користь субфлагманського рішення від Qualcomm. Гаджет оснастили швидкою пам'яттю стандарту UFS 4.1 об'ємом до 512 ГБ і оперативною пам'яттю до 12 ГБ. За автономність відповідає акумулятор на 6500 мАг. Він підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт. Повне відновлення енергії займає трохи більше години.

Дисплей Vivo V70 Elite Фото: gsmarena.com

Блок камер розроблено спільно з компанією ZEISS. Головний модуль на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією доповнений якісним телеоб'єктивом. Він теж має роздільну здатність 50 мегапікселів і забезпечує чесний триразовий оптичний зум. Третя камера на задній панелі — скромний ультраширик на 8 мегапікселів. Фронтальний сенсор отримав роздільну здатність 50 мегапікселів і вміє знімати 4K-відео при 60 кадрах на секунду.

Опитування Чи вважаєте ви "Дію" та подібні продукти безпечними? Опитування відкрите до Так Ні Голосувати

Смартфон надійно захищений від води і пилу за максимальними стандартами IP68 і IP69. Заявлена навіть підтримка спеціального режиму для підводної зйомки. Пристрій працює на свіжій оболонці OriginOS 6 на базі Android 16. Виробник обіцяє чотири роки оновлень операційної системи і шість років патчів безпеки.

Початкова ціна Vivo V70 Elite складе 570 доларів.

Раніше повідомлялося про недорогий смартфон з акумулятором 7000 мАг. Realme C85 Pro — новинка популярної серії бренду з ємною батареєю і пристойними характеристиками за свою ціну. З'ясовуємо, як працює гаджет на практиці.