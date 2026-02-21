Ваш смартфон заряжается неправильно: эти 3 привычки продлят его жизнь на годы (фото)

Большинство пользователей подключают смартфоны к сети, не задумываясь о здоровье аккумулятора. Однако пара безобидных бытовых привычек может незаметно "убивать" батарею изо дня в день.

Из-за того, что бренды перестали класть зарядные блоки в коробку, люди часто используют первые попавшиеся кабели. Такой подход критически снижает срок службы аккумулятора, пишет MakeUseOf. Сохранить емкость батареи на годы помогут три простых изменения в повседневной рутине.

Отказ от случайных зарядок

Использование дешевых или несовместимых адаптеров — главная ошибка. Сторонние блоки питания часто подают ток нестабильно. Это замедляет процесс и вызывает лишний нагрев. Со временем такой постоянный стресс разрушает химию батареи. Эксперты советуют один раз потратиться на оригинальный адаптер от производителя вашего смартфона. Он гарантирует правильную мощность и имеет встроенные контроллеры безопасности.

Опрос Какие бренды смартфонов вы предпочитаете? Опрос открыт до Apple (iPhone) Samsung Motorola Google (Pixel) Xiaomi (Redmi) Huawei OPPO (Realme) iQOO (Vivo) Honor Sony (Xperia) Asus (Zenfone) Никакой из этих Голосувати

Контроль температуры

Оставлять телефон у розетки без присмотра не стоит. Быстрая зарядка всегда генерирует ощутимое тепло. Если гаджет сильно нагрелся, просто снимите с него плотный чехол. Это поможет устройству быстро остыть. Место зарядки тоже играет огромную роль. Класть телефон на кровать или мягкий диван нельзя. Ткань блокирует отвод тепла и провоцирует перегрев. Оставляйте смартфон только на твердой ровной поверхности и убирайте его от прямых солнечных лучей.

Смартфон с беспроводной зарядкой (иллюстративное фото) Фото: makeuseof.com

Прямое подключение к сети

Беспроводные станции для зарядки выглядят современно и удобно. Однако они заряжают устройство медленнее и выделяют при этом лишнее тепло. То же самое касается USB-портов в машинах или ноутбуках. Они созданы в первую очередь для передачи данных и выдают минимальный ток. Для максимально быстрой и безопасной зарядки всегда подключайте смартфон напрямую к настенной розетке. Это обеспечит стабильный поток энергии и убережет аккумулятор от преждевременного износа.

Ранее сообщалось, что популярные дешевые смартфоны подорожают. В марте 2026 года компания Nothing официально выпустит новую бюджетную линейку смартфонов Nothing Phone 4a.