Ваш смартфон заряжается неправильно: эти 3 привычки продлят его жизнь на годы (фото)
Большинство пользователей подключают смартфоны к сети, не задумываясь о здоровье аккумулятора. Однако пара безобидных бытовых привычек может незаметно "убивать" батарею изо дня в день.
Из-за того, что бренды перестали класть зарядные блоки в коробку, люди часто используют первые попавшиеся кабели. Такой подход критически снижает срок службы аккумулятора, пишет MakeUseOf. Сохранить емкость батареи на годы помогут три простых изменения в повседневной рутине.
Отказ от случайных зарядок
Использование дешевых или несовместимых адаптеров — главная ошибка. Сторонние блоки питания часто подают ток нестабильно. Это замедляет процесс и вызывает лишний нагрев. Со временем такой постоянный стресс разрушает химию батареи. Эксперты советуют один раз потратиться на оригинальный адаптер от производителя вашего смартфона. Он гарантирует правильную мощность и имеет встроенные контроллеры безопасности.
Контроль температуры
Оставлять телефон у розетки без присмотра не стоит. Быстрая зарядка всегда генерирует ощутимое тепло. Если гаджет сильно нагрелся, просто снимите с него плотный чехол. Это поможет устройству быстро остыть. Место зарядки тоже играет огромную роль. Класть телефон на кровать или мягкий диван нельзя. Ткань блокирует отвод тепла и провоцирует перегрев. Оставляйте смартфон только на твердой ровной поверхности и убирайте его от прямых солнечных лучей.
Прямое подключение к сети
Беспроводные станции для зарядки выглядят современно и удобно. Однако они заряжают устройство медленнее и выделяют при этом лишнее тепло. То же самое касается USB-портов в машинах или ноутбуках. Они созданы в первую очередь для передачи данных и выдают минимальный ток. Для максимально быстрой и безопасной зарядки всегда подключайте смартфон напрямую к настенной розетке. Это обеспечит стабильный поток энергии и убережет аккумулятор от преждевременного износа.
