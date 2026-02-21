Ваш смартфон заряджається неправильно: ці 3 звички продовжать його життя на роки (фото)

Більшість користувачів підключають смартфони до мережі, не замислюючись про здоров'я акумулятора. Однак пара нешкідливих побутових звичок може непомітно "вбивати" батарею день у день.

Через те, що бренди перестали класти зарядні блоки в коробку, люди часто використовують перші-ліпші кабелі. Такий підхід критично знижує термін служби акумулятора, пише MakeUseOf. Зберегти ємність батареї на роки допоможуть три простих зміни в повсякденній рутині.

Відмова від випадкових зарядок

Використання дешевих або несумісних адаптерів — головна помилка. Сторонні блоки живлення часто подають струм нестабільно. Це уповільнює процес і спричиняє зайве нагрівання. Згодом такий постійний стрес руйнує хімію батареї. Експерти радять один раз витратитися на оригінальний адаптер від виробника вашого смартфона. Він гарантує правильну потужність і має вбудовані контролери безпеки.

Контроль температури

Залишати телефон біля розетки без нагляду не варто. Швидка зарядка завжди генерує відчутне тепло. Якщо гаджет сильно нагрівся, просто зніміть з нього щільний чохол. Це допоможе пристрою швидко охолонути. Місце зарядки теж відіграє величезну роль. Класти телефон на ліжко або м'який диван не можна. Тканина блокує відведення тепла і провокує перегрів. Залишайте смартфон тільки на твердій рівній поверхні і прибирайте його від прямих сонячних променів.

Смартфон з бездротовою зарядкою (ілюстративне фото) Фото: makeuseof.com

Пряме підключення до мережі

Бездротові станції для зарядки мають сучасний і зручний вигляд. Однак вони заряджають пристрій повільніше і виділяють при цьому зайве тепло. Те саме стосується USB-портів у машинах чи ноутбуках. Вони створені насамперед для передачі даних і видають мінімальний струм. Для максимально швидкої та безпечної зарядки завжди підключайте смартфон безпосередньо до настінної розетки. Це забезпечить стабільний потік енергії і вбереже акумулятор від передчасного зносу.

