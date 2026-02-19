Популярные дешевые смартфоны подорожают: раскрыты вероятные цены новинок 2026 года

В марте 2026 года компания Nothing официально выпустит новую бюджетную линейку смартфонов Nothing Phone 4a.

Последние слухи указывают на то, что смартфоны Nothing Phone 4a вырастут в цене по сравнению с Nothing Phone 3a. Об этом пишет Dealabs со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что Nothing Phone 4a будет доступен в одной конфигурации с 256 ГБ памяти и 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Пользователи смогут выбрать один из четырех цветов:

черный;

белый;

розовый;

синий.

По словам инсайдеров, Nothing Phone 4a будет стоить не менее 460 долларов, что на 50 евро дороже, чем Nothing Phone 3a. Они также утверждают, что розовый и синий цвета будут доступны исключительно для конфигурации 12/256 ГБ.

В то же время Nothing Phone 4a Pro, вероятно, будет поставляться со 128 ГБ или 256 ГБ памяти и 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. По данным издания, цена смартфона может вырасти на целых 90 евро. Если это правда, Phone 4a Pro будет стоить почти 570 долларов. Среди возможных вариантов цветов:

черный;

серебро;

розовый.

Напомним, последние слухи о Nothing Phone 4a утверждают, что смартфон получил процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 и графический процессор Adreno 810.

Фокус также сообщал, что генеральный директор компании Nothing Карл Пей объявил о решении не выпускать новую флагманскую модель Nothing Phone 4 в этом году.