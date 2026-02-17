Недорогой смартфон догоняет флагманы: какая модель может удивить в этом году

Компания Nothing собирается выпустить в 2026 году серию смартфонов среднего класса, которая получит ряд передовых улучшений, по сравнению с предыдущими моделями.

Ранние слухи о Nothing Phone 4a показывают, что устройство прошло тестирование Geekbench с чипом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Смартфон также, вероятно, получил графический процессор Adreno 810, пишет информатор Абхишек Ядав в соцсети X.

Тем временем инсайдер Судханшу Амборе сообщил в X, что Phone 4a Pro может быть оснащен 256 ГБ памяти и 12 ГБ оперативной памяти, тогда как его версия на 128 ГБ может иметь менее 8 ГБ оперативной памяти.

Генеральный директор Nothing Карл Пей подтвердил, что Phone 4a выйдет в этом году и "приблизит опыт к флагманскому". По его словам, серия была полностью обновлена, от дисплея до камеры и многое другое.

Опрос Считаете ли вы "Дія" и подобные продукты безопасными? Опрос открыт до Да Нет Голосувати

Как отмечает Android Central, эти слухи о конфигурации оперативной памяти и памяти для хранения данных очень похожи на то, что Nothing предложила потребителям в прошлом году. Однако чипсет Snapdragon 7s Gen 4 действительно повышает игровую производительность для телефонов среднего класса.

"Средний класс, который может самостоятельно справиться с более ресурсоемкими играми, был бы желанным изменением, но, вероятно, есть еще много закулисных возможностей, которые потребителям, возможно, стоит увидеть", — подытожили в издании.

Напомним, эксперты считают Nothing Phone 3 одним из лучших смартфонов среднего класса для повседневного использования.

Фокус также сообщал, что Nothing представила концептуальный смартфон, в котором учтены самые смелые идеи пользователей.