Недорогий смартфон наздоганяє флагмани: яка модель може здивувати цього року

Компанія Nothing збирається випустити у 2026 році серію смартфонів середнього класу, яка отримає низку передових покращень, у порівнянні з попередніми моделями.

Ранні чутки про Nothing Phone 4a показують, що пристрій пройшов тестування Geekbench з чипом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Смартфон також, ймовірно, отримав графічний процесор Adreno 810, пише інформатор Абхішек Ядав у соцмережі X.

Ти часом інсайдер Судханшу Амборе повідомив в X, що Phone 4a Pro може бути оснащений 256 ГБ пам'яті та 12 ГБ оперативної пам'яті, тоді як його версія на 128 ГБ може мати менше 8 ГБ оперативної пам'яті.

Генеральний директор Nothing Карл Пей підтвердив, що Phone 4a вийде цього року та "наблизить досвід до флагманського". За його словами, серія була повністю оновлена, від дисплея до камери та багато іншого.

Як зазначає Android Central, ці чутки про конфігурації оперативної пам'яті та пам'яті для зберігання даних дуже схожі на те, що Nothing запропонувала споживачам минулого року. Однак чипсет Snapdragon 7s Gen 4 справді підвищує ігрову продуктивність для телефонів середнього класу.

"Середній клас, який може самостійно впоратися з більш ресурсомісткими іграми, був би бажаною зміною, але, ймовірно, є ще багато закулісних можливостей, які споживачам, можливо, варто побачити", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, експерти вважають Nothing Phone 3 одним з найкращих смартфонів середнього класу для повсякденного використання.

Фокус також повідомляв, що Nothing представила концептуальний смартфон, в якому враховано найсміливіші ідеї користувачів.