Эра флагманов закончилась: выпуск популярных смартфонов отменен в 2026 году

Генеральный директор компании Nothing Карл Пей заявил, что компания не выпустит новую флагманскую модель Nothing Phone 4 в этом году.

Хотя некоторые поклонники Nothing могут быть разочарованы, ежегодный цикл обновления на самом деле не всегда оправдан. Часто новые смартфоны выходят с незначительным улучшением характеристик, отмечает эксперт портала TechRadar Джеймс Роджерсон.

"Мы не собираемся выпускать флагманский телефон каждый год просто ради самого продукта. Мы хотим, чтобы каждое обновление ощущалось значимым", — пояснил Карл Пей.

По мнению эксперта, благодаря более редким обновлениям Nothing сможет сделать свои флагманы более увлекательными. При этом в издании не исключают, что на это решение мог повлиять рост цен на оперативную память, который бы сделал Phone 4 слишком дорогим.

"То, что остальная отрасль делает вещи определенным образом, не означает, что мы будем делать это так же, потому что если бы это было так, зачем мы вообще создавали эту компанию?", — добавил гендиректор Nothing.

Как отмечают в издании, в этом году компания выпустит несколько новых продуктов, в частности серию Nothing Phone 4a. Тем не менее, эти смартфоны не сравнятся с Nothing Phone 3, который будет оставаться флагманом компании как минимум до следующего года.

Напомним, будущий смартфон Samsung Galaxy S26 может стать единственным доступным флагманом в 2026 году.

Фокус также сообщал, что OnePlus, которая сделала себе имя на флагманских смартфонах, сосредотачивается на моделях среднего класса.