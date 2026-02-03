Ера флагманів закінчилася: випуск популярних смартфонів скасовано у 2026 році

Генеральний директор компанії Nothing Карл Пей заявив, що компанія не випустить нову флагманську модель Nothing Phone 4 цього року.

Хоча деякі шанувальники Nothing можуть бути розчаровані, щорічний цикл оновлення насправді не завжди виправданий. Часто нові смартфони виходять з незначним покращенням характеристик, зазначає експерт порталу TechRadar Джеймс Роджерсон.

"Ми не збираємося випускати флагманський телефон щороку просто заради самого продукту. Ми хочемо, щоб кожне оновлення відчувалося значущим", — пояснив Карл Пей.

На думку експерта, завдяки рідшим оновленням Nothing зможе зробити свої флагмани більш захопливими. При цьому у виданні не виключають, що на це рішення могло повпливати зростання цін на оперативну пам’ять, яке б зробило Phone 4 занадто дорогим.

"Те, що решта галузі робить речі певним чином, не означає, що ми будемо робити це так само, бо якби це було так, навіщо ми взагалі створювали цю компанію?", — додав гендиректор Nothing.

Як зазначають у виданні, цього року компанія випустить кілька нових продуктів, зокрема серію Nothing Phone 4a. Тим не менш, ці смартфони не зрівняються з Nothing Phone 3, який залишатиметься флагманом компанії щонайменше до наступного року.

Нагадаємо, майбутній смартфон Samsung Galaxy S26 може стати єдиним доступним флагманом у 2026 році.

Фокус також повідомляв, що OnePlus, яка зробила собі ім’я на флагманських смартфонах, зосереджується на моделях середнього класу.