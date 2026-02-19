Популярні дешеві смартфони подорожчають: розкрито ймовірні ціни новинок 2026 року

У березні 2026 року компанія Nothing офіційно випустить нову бюджетну лінійку смартфонів Nothing Phone 4a.

Останні чутки вказують на те, що смартфони Nothing Phone 4a зростуть у ціні, порівняно з Nothing Phone 3a. Про це пише Dealabs з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що Nothing Phone 4a буде доступний в одній конфігурації з 256 ГБ пам'яті та 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті. Користувачі зможуть вибрати один з чотирьох кольорів:

чорний;

білий;

рожевий;

синій.

За словами інсайдерів, Nothing Phone 4a коштуватиме щонайменше 460 доларів, що на 50 євро дорожче, ніж Nothing Phone 3a. Вони також стверджують, що рожевий та синій кольори будуть доступні виключно для конфігурації 12/256 ГБ.

Водночас Nothing Phone 4a Pro, ймовірно, буде постачатися зі 128 ГБ або 256 ГБ пам’яті та 8 ГБ або 12 ГБ оперативної пам’яті. За даними видання, ціна смартфона може зрости на цілих 90 євро. Якщо це правда, Phone 4a Pro коштуватиме майже 570 доларів. Серед можливих варіантів кольорів:

чорний;

срібло;

рожевий.

Нагадаємо, останні чутки про Nothing Phone 4a стверджують, що смартфон отримав процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 та графічний процесор Adreno 810.

Фокус також повідомляв, що генеральний директор компанії Nothing Карл Пей оголосив про рішення не випускати нову флагманську модель Nothing Phone 4 цього року.