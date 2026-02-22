Заряжаются на 100% за минуты: топ-5 смартфонов с самой быстрой зарядкой (фото)

В 2026 году скорость зарядки топовых Android-смартфонов продолжает удивлять. Пока флагманы Apple выдают скромные 45 Вт, конкурирующие модели предлагают мощность от 100 Вт и огромные батареи.

Пятерку лучших гаджетов с экстремально быстрой зарядкой приводит Gizmochina.

Honor Win RT

Эта модель выделяется феноменальным аккумулятором на 10 000 мАч. Такая емкость больше характерна для планшетов, чем для телефонов. При этом устройство поддерживает зарядку мощностью 100 Вт. Огромная батарея заполняется с нуля до сотни примерно за полтора часа. Технически аппарат остается полноценным флагманом. Он построен на базе чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оснащен 6,83-дюймовым OLED-дисплеем.

Redmi Turbo 5 Max Фото: gizmochina.com

Redmi Turbo 5 Max

Xiaomi продолжает увеличивать емкость батарей в своих устройствах. Модель Turbo 5 Max получила аккумулятор на 9000 мАч и проводную зарядку на 100 Вт. Беспроводной модуль здесь отсутствует, но это компенсируется функцией быстрой обратной зарядки. От телефона можно легко зарядить наушники или смарт-часы. За производительность отвечает мощный 3-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9500s. Экран представлен 6,83-дюймовой AMOLED-матрицей.

Опрос Какие бренды смартфонов вы предпочитаете? Опрос открыт до Apple (iPhone) Samsung Motorola Google (Pixel) Xiaomi (Redmi) Huawei OPPO (Realme) iQOO (Vivo) Honor Sony (Xperia) Asus (Zenfone) Никакой из этих Голосувати

iQOO Z11 Turbo

Аппарат балансирует между высокой производительностью и автономностью. Емкость батареи составляет 7600 мАч, а мощность проводной зарядки достигает 100 Вт. Для защиты от перегрева во время игр и у розетки предусмотрена продвинутая система охлаждения. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 5. На задней панели установлена камера с разрешением 200 мегапикселей. Беспроводная зарядка в этой модели также не предусмотрена.

iQOO Z11 Turbo Фото: iQOO

Honor Magic 8 Pro

Это классический премиальный смартфон без компромиссов. Батарея на 7100 мАч дополнена проводной зарядкой на 100 Вт. Китайская версия смартфона поддерживает впечатляющие 120 Вт. Также присутствует мощная беспроводная зарядка на 80 Вт. За вычисления отвечает топовая SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5. Устройство получило 6,71-дюймовый LTPO OLED-экран и 200-мегапиксельную камеру с перископическим объективом.

OnePlus 15

Бренд OnePlus всегда делал ставку на скорость восполнения энергии. Новая модель предлагает мощность проводной зарядки до 120 Вт в зависимости от региона. В сочетании с аккумулятором емкостью более 7000 мАч процесс зарядки превращается в короткую паузу. Аппарат работает поставляется с ОС Android 16 и фирменной оболочкой OxygenOS. Это флагман с качественным AMOLED-экраном и передовым процессором.

Ранее сообщалось, что популярные во всем мире смартфоны не получат батареи на 10 000 мАч. Почему эти компании намеренно избегают технологии, которая позволила бы их телефонам работать несколько дней от одной зарядки? Ответ на этот вопрос нашел блогер Маркес Браунли.