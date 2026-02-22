Заряджаються на 100% за хвилини: топ 5 смартфонів із найшвидшою зарядкою (фото)

У 2026 році швидкість зарядки топових Android-смартфонів продовжує дивувати. Поки флагмани Apple видають скромні 45 Вт, конкуруючі моделі пропонують потужність від 100 Вт і величезні батареї.

П'ятірку найкращих гаджетів з екстремально швидкою зарядкою наводить Gizmochina.

Honor Win RT

Ця модель виділяється феноменальним акумулятором на 10 000 мАг. Така ємність більше характерна для планшетів, ніж для телефонів. При цьому пристрій підтримує зарядку потужністю 100 Вт. Величезна батарея заповнюється з нуля до сотні приблизно за півтори години. Технічно апарат залишається повноцінним флагманом. Він побудований на базі чіпа Snapdragon 8 Elite Gen 5 і оснащений 6,83-дюймовим OLED-дисплеєм.

Redmi Turbo 5 Max Фото: gizmochina.com

Redmi Turbo 5 Max

Xiaomi продовжує збільшувати ємність батарей у своїх пристроях. Модель Turbo 5 Max отримала акумулятор на 9000 мАг і дротову зарядку на 100 Вт. Бездротовий модуль тут відсутній, але це компенсується функцією швидкої зворотної зарядки. Від телефону можна легко зарядити навушники або смарт-годинник. За продуктивність відповідає потужний 3-нанометровий процесор MediaTek Dimensity 9500s. Екран представлений 6,83-дюймовою AMOLED-матрицею.

iQOO Z11 Turbo

Апарат балансує між високою продуктивністю та автономністю. Ємність батареї становить 7600 мАг, а потужність дротової зарядки досягає 100 Вт. Для захисту від перегріву під час ігор і біля розетки передбачена просунута система охолодження. Смартфон працює на базі процесора Snapdragon 8 Gen 5. На задній панелі встановлено камеру з роздільною здатністю 200 мегапікселів. Бездротова зарядка в цій моделі також не передбачена.

iQOO Z11 Turbo Фото: iQOO

Honor Magic 8 Pro

Це класичний преміальний смартфон без компромісів. Батарея на 7100 мАг доповнена дротовою зарядкою на 100 Вт. Китайська версія смартфона підтримує вражаючі 120 Вт. Також присутня потужна бездротова зарядка на 80 Вт. За обчислення відповідає топова SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5. Пристрій отримав 6,71-дюймовий LTPO OLED-екран і 200-мегапіксельну камеру з перископічним об'єктивом.

OnePlus 15

Бренд OnePlus завжди робив ставку на швидкість поповнення енергії. Нова модель пропонує потужність дротового заряджання до 120 Вт залежно від регіону. У поєднанні з акумулятором ємністю понад 7000 мАг процес заряджання перетворюється на коротку паузу. Апарат працює поставляється з ОС Android 16 і фірмовою оболонкою OxygenOS. Це флагман з якісним AMOLED-екраном і передовим процесором.

Раніше повідомлялося, що популярні в усьому світі смартфони не отримають батареї на 10 000 мАг. Чому ці компанії навмисно уникають технології, яка дозволила б їхнім телефонам працювати кілька днів від однієї зарядки? Відповідь на це питання знайшов блогер Маркес Браунлі.