Немедленно удалите эти программы: популярные приложения "сливают" ваши личные данные

В Google Play содержится большое количество нелицензированных программ искусственного интеллекта (ИИ), которые могут быть потенциально опасными. Эти приложения уже раскрыли миллиарды личных данных пользователей Android.

Новое исследование показало, что приложение для Android под названием Video AI Art Generator & Maker стало источником утечки более 1,5 миллиона изображений пользователей, более 385 000 видео и миллионов файлов, созданных с помощью ИИ, пишет Forbes.

Сообщается, что Video AI Art Generator & Maker использует ИИ для создания "кинематографического преобразования" селфи. Это приложение уже скачали около 500 000 пользователей.

По данным исследователей, утечка более 12 ТБ медиафайлов произошла из-за неправильной конфигурации корзины Google Cloud Storage, что позволяло любому получать доступ к сохраненным файлам, даже тем, кто не прошел аутентификацию. Всего в корзине хранилось 8,27 миллиона медиафайлов, собранных с момента запуска программы 13 июня 2023 года.

Согласно отчету, были слиты следующие данные:

2,87 миллиона видео, сгенерированных искусственным интеллектом;

386 000 аудиофайлов, сгенерированных искусственным интеллектом;

2,87 миллиона изображений, сгенерированных искусственным интеллектом;

385 000 видео, загруженных пользователями;

1,57 миллиона изображений, загруженных пользователями.

Сейчас программа не отображается в PlayStore, поскольку Google якобы скрыла его после появления сообщений о проблемах приложения с личными файлами и данными пользователей.

Опрос Считаете ли вы "Дія" и подобные продукты безопасными? Опрос открыт до Да Нет Голосувати

Кроме того, приложение под названием IDMerit от того же разработчика раскрыло информацию под названием Know-your-customer (KYC) data. Это личная и профессиональная информация, которую предприятия и финансовые учреждения юридически обязаны получить, чтобы подтвердить личность и определить, насколько рискованно вести бизнес с тем или иным лицом.

Эта утечка затронула пользователей из 26 стран и включает в себя:

полные имена;

адреса;

почтовые индексы;

даты рождения;

национальные удостоверения личности;

номера телефонов;

пол;

адреса электронной почты;

метаданные телекоммуникационных компаний.

"В таком масштабе к рискам ниже по течению относятся захват учетных записей, целенаправленный фишинг, кредитное мошенничество, замена SIM-карт и долгосрочные нарушения конфиденциальности", — предупреждают исследователи.

Напомним, некоторые планшеты Android продаются с вредоносным ПО, которое может незаметно контролировать программы и собирать данные.

Фокус также писал о тревожных признаках, которые могут указывать на то, что ваш смартфон заражен вредоносными программами.