Обязательно проверьте смартфон: 5 тревожных признаков, что ваше устройство контролируют хакеры

Смартфоны являются ценной мишенью для хакеров, поскольку содержат много личной и конфиденциальной информации. При этом владельцы телефонов могут даже не подозревать, что стали жертвами злоумышленника.

Хакеры могут получить контроль над чужим смартфоном с помощью шпионского программного обеспечения, распространенного через фишинговые атаки или другими путями. Портал ZDNET назвал 5 признаков, указывающих на взлом устройства.

Аккумулятор разряжается быстрее

Шпионское программное обеспечение неустанно следит за активностью пользователя и отправляет данные хакеру. Таким образом оно потребляет много энергии, создавая дополнительную нагрузку на аккумулятор. В настройках аккумулятора можно узнать, не разряжается ли ваш смартфон быстрее, чем обычно Любые необычные падения заряда могут указывать на заражение устройства.

Смартфон работает медленнее

Замедление или зависание программ может указывать на то, что кто-то взломал ваше устройство. Эксперты советуют следить за тем, сколько времени требуется для запуска приложений или выполнения других действий, чтобы оценить, наблюдается ли отставание производительности.

Незнакомые логины

Сообщение от социальных сетей о подозрительной попытке входа, например, из необычного времени суток или из дальнего места, может свидетельствовать о том, что кто-то получил контроль над вашим мобильным устройством. Получив такое оповещение, обязательно смените пароль.

Стало меньше свободной памяти

Вредоносные программы часто работают незаметно, однако они занимают место на смартфоне. Если вы недавно не устанавливали никаких программ и не добавляли контент, проверьте, не уменьшился ли объем доступного места для хранения.

Программы, которые вы не устанавливали

Если на смартфоне появилась программа, которую вы не загружали, это вполне может быть работа хакеров. Поэтому стоит регулярно проверять все программы, установленные на смартфоне.

Напомним, некоторые планшеты продаются с вредоносным ПО, которое может незаметно контролировать программы и собирать данные.

Фокус также сообщал, исследователи обнаружили новое семейство троянов, которое использует модели машинного обучения TensorFlow.