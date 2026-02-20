Обов'язково перевірте смартфон: 5 тривожних ознак, що ваш пристрій контролюють хакери

Смартфони є цінною мішенню для хакерів, оскільки містять багато особистої та конфіденційної інформації. При цьому власники телефонів можуть навіть не підозрювати, що стали жертвами зловмисника.

Хакери можуть отримати контроль над чужим смартфоном за допомогою шпигунського програмного забезпечення, розповсюдженого через фішингові атаки чи іншими шляхами. Портал ZDNET назвав 5 ознак, що вказують на злам пристрою.

Акумулятор розряджається швидше

Шпигунське програмне забезпечення невпинно стежить за активністю користувача та надсилає дані хакеру. Таким чином воно споживає багато енергії, створюючи додаткове навантаження на акумулятор. У налаштуваннях акумулятора можна дізнатися, чи не розряджається ваш смартфон швидше, ніж зазвичай Будь-які незвичайні падіння заряду можуть вказувати на зараження пристрою.

Смартфон працює повільніше

Сповільнення або зависання програм може вказувати на те, що хтось зламав ваш пристрій. Експерти радять слідкувати за тим, скільки часу потрібно для запуску застосунків або виконання інших дій, щоб оцінити, чи спостерігається відставання продуктивності.

Опитування Чи допоможе квантове шифрування позбавитися від хакерів назавжди? Опитування відкрите до Так Ні Не впевнений (-на) Голосувати

Незнайомі логіни

Повідомлення від соціальних мереж про підозрілу спробу входу, наприклад, з незвичайного часу доби або з далекого місця, може свідчити про те, що хтось отримав контроль над вашим мобільним пристроєм. Отримавши таке сповіщення, обов’язково змініть пароль.

Стало менше вільної пам’яті

Шкідливі програми часто працюють непомітно, однак вони займають місце на смартфоні. Якщо ви нещодавно не встановлювали жодних програм і не додавали контент, перевірте, чи не зменшився обсяг доступного місця для зберігання.

Програми, які ви не встановлювали

Якщо на смартфоні з’явилась програма, яку ви не завантажували, це цілком може бути робота хакерів. Тож варто регулярно перевіряти всі програми, встановлені на смартфоні.

Нагадаємо, деякі планшети продаються зі шкідливим ПЗ, яке може непомітно контролювати програми та збирати дані.

Фокус також повідомляв, дослідники виявили нове сімейство троянів, яке використовує моделі машинного навчання TensorFlow.