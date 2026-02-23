Новый бюджетник или трехлетний флагман: какой смартфон оказался лучше (видео)

Покупка свежего недорого смартфона в магазине кажется оптимальным решением. Но немногие знают, что можно приобрести восстановленный или подержанный флагман прошлых лет, который предложит больше за сопоставимые деньги.

Блогер Mike O'Brien приводит сравнение нового Galaxy A17 и некогда топового Galaxy S23. Каждый из аппаратов стоит примерно 200 долларов. Выясняем, какой из вариантов стал более грамотной инвестицией.

Быстродействие и обновления ПО

Актуальный Galaxy A17 построен на скромном чипе Exynos 1330 и будет получать обновления ОС целых шесть лет (до 2032-го). Galaxy S23 (2023 года выпуска) с мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 перестанет обновляться уже в 2028 году. Несмотря на это, старая модель оказалась ощутимо быстрее в повседневных задачах и в разы превзошла A17 в тесте экспорта видео в редакторе CapCut.

Да, формально A17 будет поддерживаться и оставаться безопаснее дольше, но меньший срок обновлений для флагмана не означает, что он вдруг перестанет работать раньше, или исчезнет совместимость с приложениями. На практике, благодаря запасу производительности S23 сохранит свою актуальность дольше бюджетника.

Если вам важны игры и прочие интенсивные задачи, как и шустрая работа в целом, Galaxy S23 смотрится выигрышнее даже с учетом долгосрочной эксплуатации.

Samsung Galaxy A17 (слева) и Samsung Galaxy S23 (справа) Фото: YouTube

Экраны, дизайн и автономность

S23 предлагает материалы из стекла и алюминия, а также максимальную водонепроницаемость по стандарту IP68. Бюджетник выполнен из пластика и имеет лишь базовую защиту от брызг. Здесь все зависит от предпочтений — для кого-то прочность при падениях и практичность важнее премиальности.

Дисплей S23 выигрывает за счет тонких симметричных рамок, отсутствия каплевидного выреза и действительно плавных 120 Гц. Есть также разница в размере: Galaxy S23 предлагает компактную 6,1-дюймовую панель, Galaxy A17 — дисплей на 6,7-дюйма. У обоих AMOLED-матриц разрешение одинаковое (FullHD+, 2340x1080), однако в первом случае можно рассчитывать на повышенную яркость и четкость.

Однако A17 берет реванш в автономности. Его новая батарея на 5000 мАч в сочетании со слабым процессором держит заряд заметно лучше изношенного аккумулятора флагмана. Так что если полный день работы вдали от розетки критичен, в этом случае лидирует доступная модель 2025 года.

Лучше ли подержанные премиальные смартфоны новых бюджетников?

Камеры и функциональность

В плане фото и видео Galaxy S23 не оставляет конкуренту шансов. Его тройная камера (50 Мп основная, 10 Мп телефото и 12 Мп широкоугольная) записывает ролики в 4K 60 fps и вплоть до 8K, обладает оптическим зумом 3х и выдает отличные снимки. Особенное преимущество заметно при плохом освещении.

Новая бюджетная модель ограничена съемкой роликов в 1080p, а кадры становятся нечеткими при недостатке света. Также S23 оснащен быстрым ультразвуковым сканером отпечатков, беспроводной зарядкой и десктопным режимом DeX. А вот A17 может похвастаться слотом для карт памяти — возможность расширить хранилище в будущем для многих будет критичной.

Что в итоге? Конечно, покупка б/у устройства не всегда гарантирует стабильную работу и отсутствие дефектов. Сложно сказать, насколько изношен аккумулятор, не слишком ли расшатаны разъемы и так далее.

Тем не менее, эксперт рекомендует выбирать именно подержанный Galaxy S23 от проверенных продавцов. Разница в качестве материалов, скорости работы и возможностях камеры слишком велика, чтобы покупать более новый, но компромиссный бюджетник.

