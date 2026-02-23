Новий бюджетник чи трирічний флагман: який смартфон виявився кращим (відео)

Купівля свіжого недорого смартфона в магазині здається оптимальним рішенням. Але мало хто знає, що можна придбати відновлений або старий флагман минулих років, який запропонує більше за зіставні гроші.

Блогер Mike O'Brien наводить порівняння нового Galaxy A17 і колись топового Galaxy S23. Кожен з апаратів коштує приблизно 200 доларів. З'ясовуємо, який з варіантів став більш грамотною інвестицією.

Швидкодія та оновлення ПЗ

Актуальний Galaxy A17 побудований на скромному чипі Exynos 1330 і отримуватиме оновлення ОС цілих шість років (до 2032-го). Galaxy S23 (2023 року випуску) з потужним процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 перестане оновлюватися вже у 2028 році. Незважаючи на це, стара модель виявилася відчутно швидшою в повсякденних завданнях і в рази перевершила A17 у тесті експорту відео в редакторі CapCut.

Так, формально A17 підтримуватиметься і залишатиметься безпечнішим довше, але менший термін оновлень для флагмана не означає, що він раптом перестане працювати раніше, або зникне сумісність із застосунками. На практиці, завдяки запасу продуктивності S23 збереже свою актуальність довше за бюджетника.

Якщо вам важливі ігри та інші інтенсивні завдання, як і спритна робота загалом, Galaxy S23 виглядає виграшніше навіть з урахуванням довгострокової експлуатації.

Samsung Galaxy A17 (ліворуч) і Samsung Galaxy S23 (праворуч) Фото: YouTube

Екрани, дизайн та автономність

S23 пропонує матеріали зі скла та алюмінію, а також максимальну водонепроникність за стандартом IP68. Бюджетник виконаний із пластику і має лише базовий захист від бризок. Тут все залежить від уподобань — для когось міцність під час падінь і практичність важливіші за преміальність.

Дисплей S23 виграє завдяки тонким симетричним рамкам, відсутності краплеподібного вирізу і справді плавних 120 Гц. Є також різниця в розмірі: Galaxy S23 пропонує компактну 6,1-дюймову панель, Galaxy A17 — дисплей на 6,7-дюйма. В обох AMOLED-матриць роздільна здатність однакова (FullHD+, 2340x1080), однак у першому випадку можна розраховувати на підвищену яскравість і чіткість.

Однак A17 бере реванш в автономності. Його нова батарея на 5000 мАг у поєднанні зі слабким процесором тримає заряд помітно краще за зношений акумулятор флагмана. Тож якщо повний день роботи далеко від розетки критичний, у цьому разі лідирує доступна модель 2025 року.

Чи кращі старі преміальні смартфони за нові бюджетники?

Камери та функціональність

У плані фото і відео Galaxy S23 не залишає конкуренту шансів. Його потрійна камера (50 Мп основна, 10 Мп телефото і 12 Мп ширококутна) записує ролики в 4K 60 fps і аж до 8K, має оптичний зум 3х і видає чудові знімки. Особлива перевага помітна при поганому освітленні.

Нова бюджетна модель обмежена зйомкою роликів у 1080p, а кадри стають нечіткими за нестачі світла. Також S23 оснащений швидким ультразвуковим сканером відбитків, бездротовою зарядкою і десктопним режимом DeX. А ось A17 може похвалитися слотом для карт пам'яті — можливість розширити сховище в майбутньому для багатьох буде критичною.

Що в підсумку? Звісно, купівля вживаного пристрою не завжди гарантує стабільну роботу і відсутність дефектів. Складно сказати, наскільки зношений акумулятор, чи не занадто розхитані роз'єми тощо.

Проте експерт рекомендує вибирати саме старий Galaxy S23 від перевірених продавців. Різниця в якості матеріалів, швидкості роботи і можливостях камери занадто велика, щоб купувати новіший, але компромісний бюджетник.

Раніше повідомлялося, що розкрито особливості та дату виходу популярних бюджетників Samsung. Samsung злегка затримує реліз своїх головних бестселерів середнього класу Galaxy A57 і A37. Але інсайдери вже поділилися повними характеристиками новинок.