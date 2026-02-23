Улучшить быстродействие смартфона в пару шагов: проверенные советы от эксперта (фото)

Любой современный смартфон со временем начинает работать медленнее. Избавиться от раздражающих зависаний и вернуть устройству былую скорость можно с помощью нескольких простых настроек.

Главными причинами торможения системы эксперты называют нехватку памяти, фоновую активность приложений и устаревшее "железо". Понимание этих процессов помогает легко отличить временный сбой от серьезной проблемы, пишет SamMobile. Своевременная оптимизация устройства способна значительно продлить срок его комфортной службы.

Проблема забитой памяти

Смартфон начинает тормозить, когда объем свободного места падает ниже 10-15%. При остатке менее пары гигабайт система теряет способность нормально управлять временными файлами. Это сразу отражается на скорости работы камеры и времени запуска программ.

Также могут наблюдаться внезапные вылеты приложений и долгие сохранения фотографий. Гаджет при этом начинает ощутимо греться даже при выполнении базовых задач. Эксперты рекомендуют регулярно проверять раздел хранилища в настройках и удалять лишний мусор.

Скрытая угроза фоновых приложений

Многие программы продолжают потреблять ресурсы процессора и оперативную память даже в закрытом виде. Главными виновниками замедления выступают социальные сети, тяжелые игры и стриминговые сервисы. Они постоянно обновляют контент в фоне и ждут новых уведомлений.

Это создает непрерывную нагрузку на систему и быстро разряжает батарею. Решить проблему можно в настройках телефона, вручную ограничив фоновое обновление для некритичных программ. От редко используемых приложений лучше и вовсе избавиться.

Samsung Galaxy A07 4G (иллюстративное фото) Фото: gsmarena.com

Важно отличать случайные лаги от постоянного падения производительности. Временные задержки возникают при пиковой нагрузке, например, во время массового обновления программ или обработки тяжелого видео. В таких случаях смартфону помогает обычная перезагрузка.

Постоянные торможения проявляются всегда и не лечатся перезапуском. Если даже базовые функции вроде звонков и набора текста работают с задержкой, проблема кроется в серьезном программном сбое или физическом износе компонентов.

Как быстро ускорить устройство

Вернуть гаджету отзывчивость можно без финансовых затрат. Для начала возьмите за правило перезагружать смартфон хотя бы раз в неделю и ежемесячно чистить системный кэш. Удалите старые видео и загрузки, перенеся важные файлы в облако.

Далее отключите автоматическое обновление программ по мобильной сети. Ограничьте использование геолокации и пуш-уведомлений для лишних приложений. Также заметно ускорит работу отключение системных анимаций в меню разработчика и удаление тяжелых виджетов с главного экрана. Обязательно устанавливайте свежие обновления операционной системы, так как они часто содержат исправления ошибок и оптимизации.

Ранее сообщалось, что смартфон 6-летней давности оказался не хуже iPhone 17 Pro Max. Каждый год миллионы потребителей выбирают самый новый и дорогой iPhone, не задумываясь, оправдана ли переплата. Популярный обозреватель решил проверить, насколько реален прогресс в смартфонах Apple за последние годы.