400 автомобильных аккумуляторов объединили в мегаисточник энергии: что из этого вышло (видео)

Известный ютубер-экспериментатор Дрейк Энтони (Styropyro) вывел свои научные опыты на новый уровень. Он объединил 400 автомобильных АКБ в единую цепь, чтобы исследовать поведение различных металлов под воздействием колоссальных электрических токов.

Цель проекта заключалась не просто в создании громких взрывов, пишет Gizmodo. Энтони хотел изучить физику экстремальных токов — явлений, которые обычно можно наблюдать только в передовых национальных лабораториях или внутри термоядерных реакторов.

Аккумуляторы были соединены так, чтобы выдать относительно небольшое напряжение в 65 вольт, но при этом сгенерировать невероятную силу тока. Выбор пал именно на автомобильные батареи из-за их уникальной способности не просто выдавать огромный пиковый ток (как это делают конденсаторы), но и поддерживать его на протяжении длительного времени.

"Заряд, передаваемый за один залп от этих батарей, сопоставим с целой грозой, состоящей из множества молний", — поясняет масштаб эксперимента сам автор.

Сборка этой огромной установки заняла у Дрейка два месяца. Ему пришлось вручную расставить 14 тонн свинцовых аккумуляторов, нарезать и обжать 500 силовых кабелей, а также зачистить около 2000 контактных точек.

Создание цепи, способной выдержать ток свыше 150 000 ампер, потребовало неординарных инженерных решений. В магазине невозможно купить рубильник, рассчитанный на такую нагрузку. Поэтому Энтони пришлось конструировать переключатель самостоятельно, используя два 30-килограммовых медных блока и механизм от гидравлического дровокола.

Во время испытаний этого импровизированного рубильника ютубер столкнулся с пугающим физическим явлением — Z-pinch. Это эффект, при котором плазма, образующаяся от испарения меди в момент замыкания контактов, сжимается собственным магнитным полем до состояния тончайшей нити. В результате в крошечном объеме выделяются миллионы ватт энергии, генерируя температуры, не поддающиеся осмыслению. Именно этот эффект в природе формирует узкие каналы молний.

Взрывы, плазма и левитация металла

Преодолев технические трудности, Styropyro приступил к главному — уничтожению металлических объектов. Ток силой свыше 150 000 ампер не просто расплавляет металлы, он мгновенно испаряет их, превращая в плазму.

Цинк и алюминий: При пропускании тока через оцинкованные детали цинк вскипал первым, образуя яркие облака зеленой плазмы. Алюминий же горел настолько ярко, что слепил высокоскоростные камеры, создавая эффектные огненные кольца и шлейфы.

При пропускании тока через оцинкованные детали цинк вскипал первым, образуя яркие облака зеленой плазмы. Алюминий же горел настолько ярко, что слепил высокоскоростные камеры, создавая эффектные огненные кольца и шлейфы. Вольфрам: Самый тугоплавкий металл на Земле (температура плавления 3422 °C) под воздействием установки Энтони не просто расплавился, а взорвался, разлетевшись на раскаленные осколки, напоминающие кадры из глубокого космоса.

Самый тугоплавкий металл на Земле (температура плавления 3422 °C) под воздействием установки Энтони не просто расплавился, а взорвался, разлетевшись на раскаленные осколки, напоминающие кадры из глубокого космоса. Магнитные аномалии: Огромные токи порождали чудовищные магнитные поля. Толстые медные кабели вырывало из массивных стальных струбцин. Железные болты, гайки и инструменты, оказавшиеся поблизости, примагничивались к проводникам и слипались в единую раскаленную массу. В одном из тестов магнитное поле оказалось настолько сильным, что мгновенно сплющило толстостенную медную трубу.

Кульминацией видео стал эксперимент с ферромагнитной жидкостью. За десятую долю секунды жидкость примагнитилась к трубе, по которой прошел ток в 160 000 ампер. Труба схлопнулась, расплавилась и подожгла жидкость, создав гигантский огненный шар мощностью более 10 мегаватт.

Безопасность превыше всего

Несмотря на безумный вид происходящего, Дрейк подчеркивает, что все опыты проводятся с максимальным соблюдением техники безопасности. Он использует защитные костюмы от дуговых вспышек, респираторы и управляет установкой дистанционно. Удивительно, но после всех экстремальных тестов сами автомобильные аккумуляторы остались полностью исправными и готовыми к дальнейшей эксплуатации.

Ранее мы приводили топ-5 прорывных технологий аккумуляторов. Спрос на передовые системы хранения энергии растет с каждым днем по мере перехода мира на возобновляемые источники. Привычные литий-ионные АКБ уже достигли предела своих возможностей, и индустрия ищет им замену.