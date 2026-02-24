400 автомобільних акумуляторів об'єднали в мегаджерело енергії: що з цього вийшло (відео)
Відомий ютубер-експериментатор Дрейк Ентоні (Styropyro) вивів свої наукові досліди на новий рівень. Він об'єднав 400 автомобільних АКБ в єдиний ланцюг, щоб дослідити поведінку різних металів під впливом колосальних електричних струмів.
Мета проекту полягала не просто у створенні гучних вибухів, пише Gizmodo. Ентоні хотів вивчити фізику екстремальних струмів — явищ, які зазвичай можна спостерігати тільки в передових національних лабораторіях або всередині термоядерних реакторів.
Акумулятори були з'єднані так, щоб видати відносно невелику напругу в 65 вольт, але при цьому згенерувати неймовірну силу струму. Вибір припав саме на автомобільні батареї через їхню унікальну здатність не просто видавати величезний піковий струм (як це роблять конденсатори), а й підтримувати його протягом тривалого часу.
"Заряд, що передається за один залп від цих батарей, можна порівняти з цілою грозою, що складається з безлічі блискавок", — пояснює масштаб експерименту сам автор.
Збірка цієї величезної установки зайняла у Дрейка два місяці. Йому довелося вручну розставити 14 тонн свинцевих акумуляторів, нарізати і обтиснути 500 силових кабелів, а також зачистити близько 2000 контактних точок.
Як це ввімкнути?
Створення ланцюга, здатного витримати струм понад 150 000 ампер, потребувало неординарних інженерних рішень. У магазині неможливо купити рубильник, розрахований на таке навантаження. Тому Ентоні довелося конструювати перемикач самостійно, використовуючи два 30-кілограмових мідних блоки і механізм від гідравлічного дровокола.
Під час випробувань цього імпровізованого рубильника ютубер зіткнувся зі страшним фізичним явищем — Z-pinch. Це ефект, за якого плазма, що утворюється від випаровування міді в момент замикання контактів, стискається власним магнітним полем до стану найтоншої нитки. У результаті в крихітному об'ємі виділяються мільйони ват енергії, генеруючи температури, що не піддаються осмисленню. Саме цей ефект у природі формує вузькі канали блискавок.
Вибухи, плазма і левітація металу
Подолавши технічні труднощі, Styropyro приступив до головного — знищення металевих об'єктів. Струм силою понад 150 000 ампер не просто розплавляє метали, він миттєво випаровує їх, перетворюючи на плазму.
- Цинк і алюміній: Під час пропускання струму через оцинковані деталі цинк закипав першим, утворюючи яскраві хмари зеленої плазми. Алюміній же горів настільки яскраво, що зліпив високошвидкісні камери, створюючи ефектні вогняні кільця і шлейфи.
- Вольфрам: Найбільш тугоплавкий метал на Землі (температура плавлення 3422 °C) під впливом установки Ентоні не просто розплавився, а вибухнув, розлетівшись на розпечені уламки, які нагадують кадри з глибокого космосу.
- Магнітні аномалії: Величезні струми породжували жахливі магнітні поля. Товсті мідні кабелі виривало з масивних сталевих струбцин. Залізні болти, гайки та інструменти, що опинилися поблизу, примагнічувалися до провідників і злипалися в єдину розпечену масу. В одному з тестів магнітне поле виявилося настільки сильним, що миттєво сплющило товстостінну мідну трубу.
Кульмінацією відео став експеримент із феромагнітною рідиною. За десяту частку секунди рідина примагнітилася до труби, якою пройшов струм у 160 000 ампер. Труба схлопнулася, розплавилася і підпалила рідину, створивши гігантську вогняну кулю потужністю понад 10 мегават.
Безпека понад усе
Незважаючи на божевільний вигляд того, що відбувається, Дрейк підкреслює, що всі досліди проводяться з максимальним дотриманням техніки безпеки. Він використовує захисні костюми від дугових спалахів, респіратори і керує установкою дистанційно. Дивно, але після всіх екстремальних тестів самі автомобільні акумулятори залишилися повністю справними і готовими до подальшої експлуатації.
