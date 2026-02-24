400 автомобільних акумуляторів об'єднали в мегаджерело енергії: що з цього вийшло (відео)

Відомий ютубер-експериментатор Дрейк Ентоні (Styropyro) вивів свої наукові досліди на новий рівень. Він об'єднав 400 автомобільних АКБ в єдиний ланцюг, щоб дослідити поведінку різних металів під впливом колосальних електричних струмів.

Мета проекту полягала не просто у створенні гучних вибухів, пише Gizmodo. Ентоні хотів вивчити фізику екстремальних струмів — явищ, які зазвичай можна спостерігати тільки в передових національних лабораторіях або всередині термоядерних реакторів.

Акумулятори були з'єднані так, щоб видати відносно невелику напругу в 65 вольт, але при цьому згенерувати неймовірну силу струму. Вибір припав саме на автомобільні батареї через їхню унікальну здатність не просто видавати величезний піковий струм (як це роблять конденсатори), а й підтримувати його протягом тривалого часу.

"Заряд, що передається за один залп від цих батарей, можна порівняти з цілою грозою, що складається з безлічі блискавок", — пояснює масштаб експерименту сам автор.

Збірка цієї величезної установки зайняла у Дрейка два місяці. Йому довелося вручну розставити 14 тонн свинцевих акумуляторів, нарізати і обтиснути 500 силових кабелів, а також зачистити близько 2000 контактних точок.

Як це ввімкнути?

Створення ланцюга, здатного витримати струм понад 150 000 ампер, потребувало неординарних інженерних рішень. У магазині неможливо купити рубильник, розрахований на таке навантаження. Тому Ентоні довелося конструювати перемикач самостійно, використовуючи два 30-кілограмових мідних блоки і механізм від гідравлічного дровокола.

Під час випробувань цього імпровізованого рубильника ютубер зіткнувся зі страшним фізичним явищем — Z-pinch. Це ефект, за якого плазма, що утворюється від випаровування міді в момент замикання контактів, стискається власним магнітним полем до стану найтоншої нитки. У результаті в крихітному об'ємі виділяються мільйони ват енергії, генеруючи температури, що не піддаються осмисленню. Саме цей ефект у природі формує вузькі канали блискавок.

Під таким високим навантаженням метали здатні вибухати Фото: скриншот / YouTube

Вибухи, плазма і левітація металу

Подолавши технічні труднощі, Styropyro приступив до головного — знищення металевих об'єктів. Струм силою понад 150 000 ампер не просто розплавляє метали, він миттєво випаровує їх, перетворюючи на плазму.

Цинк і алюміній: Під час пропускання струму через оцинковані деталі цинк закипав першим, утворюючи яскраві хмари зеленої плазми. Алюміній же горів настільки яскраво, що зліпив високошвидкісні камери, створюючи ефектні вогняні кільця і шлейфи.

Під час пропускання струму через оцинковані деталі цинк закипав першим, утворюючи яскраві хмари зеленої плазми. Алюміній же горів настільки яскраво, що зліпив високошвидкісні камери, створюючи ефектні вогняні кільця і шлейфи. Вольфрам: Найбільш тугоплавкий метал на Землі (температура плавлення 3422 °C) під впливом установки Ентоні не просто розплавився, а вибухнув, розлетівшись на розпечені уламки, які нагадують кадри з глибокого космосу.

Найбільш тугоплавкий метал на Землі (температура плавлення 3422 °C) під впливом установки Ентоні не просто розплавився, а вибухнув, розлетівшись на розпечені уламки, які нагадують кадри з глибокого космосу. Магнітні аномалії: Величезні струми породжували жахливі магнітні поля. Товсті мідні кабелі виривало з масивних сталевих струбцин. Залізні болти, гайки та інструменти, що опинилися поблизу, примагнічувалися до провідників і злипалися в єдину розпечену масу. В одному з тестів магнітне поле виявилося настільки сильним, що миттєво сплющило товстостінну мідну трубу.

Кульмінацією відео став експеримент із феромагнітною рідиною. За десяту частку секунди рідина примагнітилася до труби, якою пройшов струм у 160 000 ампер. Труба схлопнулася, розплавилася і підпалила рідину, створивши гігантську вогняну кулю потужністю понад 10 мегават.

400 автомобільних акумуляторів з'єднані разом (styropyro)

Безпека понад усе

Незважаючи на божевільний вигляд того, що відбувається, Дрейк підкреслює, що всі досліди проводяться з максимальним дотриманням техніки безпеки. Він використовує захисні костюми від дугових спалахів, респіратори і керує установкою дистанційно. Дивно, але після всіх екстремальних тестів самі автомобільні акумулятори залишилися повністю справними і готовими до подальшої експлуатації.

Раніше ми наводили топ-5 проривних технологій акумуляторів. Попит на передові системи зберігання енергії зростає з кожним днем у міру переходу світу на поновлювані джерела. Звичні літій-іонні АКБ вже досягли межі своїх можливостей, і індустрія шукає їм заміну.