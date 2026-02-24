В вашем телевизоре есть скрытые функции, о которых вы и не знали: чем полезны, как включить

Некоторые функции современных телевизоров помогут вам получить невероятные впечатления от просмотра контента. Но другие лучше отключить…

Смарт-телевизоры предлагают несколько функций, о которых вы, возможно, не знаете, но которые могут значительно улучшить впечатления от просмотра контента, пишет bgr.com.

Сглаживание движения лучше отключить

Если вы когда-либо замечали странный эффект на изображении, возможно, что включено сглаживание движения по умолчанию. Эта технология создает фальшивые кадры, заполняя видеоряд, беря видео с частотой 24/30 кадров в секунду и вставляя достаточно кадров, чтобы довести частоту до 60 кадров в секунду (или выше, в зависимости от телевизора). Хотя это может сделать видео более плавным, это также создает так называемый эффект "мыльной оперы", когда видео может выглядеть слишком реалистично, как мыльная опера (которые снимаются с частотой 60 кадров в секунду, а не с традиционными 24 кадрами в секунду, как большинство фильмов и телешоу), а не кинематографично при более низкой частоте обновления.

Игры, фильмы и телешоу, снятые с частотой 24 кадра в секунду, предлагают более кинематографический опыт, который помогает поверить в происходящее, поэтому обычно рекомендуется отключать сглаживание движения на любом телевизоре.

Опрос Телевизоры каких брендов вы предпочитаете? Опрос открыт до LG Samsung Hisense TCL Panasonic Sony Toshiba Xiaomi Ни один из перечисленных брендов Голосувати

HDR для улучшения качества картинки

Поддержка расширенного динамического диапажа (HDR) возможна при использовании правильный кабель HDMI. Хотя любой высокоскоростной кабель HDMI может передавать HDR, функции, которые улучшают темные и светлые участки изображения, такие как более высокая и переменная частота обновления, создающая более реалистичное изображение благодаря более естественному движению, безусловно, ограничены выбором кабеля. Поэтому, если планируете в полной мере использовать возможности HDR вашей ТВ-панели, как минимум понадобится высокоскоростной кабель HDMI 2.0 для обеспечения надлежащей поддержки медиафайлов.

Телевизор LG Фото: cnet.com

Динамическую контрастность лучше выключить

Теперь, когда вы знакомы с преимуществами HDR, пришло время разобраться с проблемами, которые может вызвать динамическая контрастность (DCR). По сути, DCR — это функция, которая регулирует контрастность телевизора в режиме реального времени, подобно HDR, создавая более темные черные и более светлые белые цвета, но вместо индивидуальной регулировки таких параметров, как контрастность, цвет и яркость, она регулирует только яркость, и если вы внимательно посмотрите, то увидите, как яркость экрана постоянно меняется, что, безусловно, раздражает и делает просмотр непредсказуемым.

Именно поэтому рекомендуется отключать настройку динамической контрастности на любом телевизоре, особенно если вы используете HDR, который предлагает гораздо лучшее качество изображения с улучшенной контрастностью и более яркими бликами, чем DCR, когда он слишком занят подавлением черных цветов и добавлением артефактов. В то время как HDR делает изображение более естественным, DCR часто создает противоположный эффект, экран постоянно регулирует свою яркость.

Телевизор Samsung Фото: Samsung

Игровой режим для снижения задержки

Чем выше частота кадров, тем меньше задержка между входными сигналами и тем, что вы видите на экране. Это не только преимущество для соревновательных игр, позволяющее быстрее реагировать, но и обеспечивает более реалистичное изображение, которое больше похоже на реальную жизнь, поскольку уменьшается размытие в движении. Хотя раньше поддержка высокой частоты обновления чаще встречалась при покупке мониторов для ПК, благодаря последнему поколению игровых консолей, поддерживающих 4K 120 Гц, это стало характерно и для телевизоров.

Если ваша цель в играх — создать максимально реалистичное изображение с минимальной задержкой, стоит воспользоваться поддержкой высокой частоты кадров ТВ-панели. Приятно, что большинство телевизоров предлагают независимый игровой режим, который можно настроить для определенных входов, например, для входа PS5 или Xbox Series X. Таким образом, когда вы переключаетесь на этот вход для игры на вашем устройстве, телевизор переключается в свой игровой режим, обеспечивая более стабильную частоту кадров, что важно при высокой частоте кадров.

Телевизор Xiaomi Фото: Xiaomi

Отключите интеллектуальную интерактивность и ACR

Если вы хотите повысить уровень конфиденциальности на своем телевизоре, следует отключить интеллектуальную интерактивность и ACR, которые используются для отслеживания и анализа ваших привычек просмотра в целях целевой рекламы.

На некоторых моделях нужно будет найти меню "Администрирование и конфиденциальность" в настройках, а на других — "Сброс и администрирование". В любом случае, они видны в главном меню настроек, поэтому найти их не составит труда. Главное, что теперь вы знаете о существовании этих настроек, поэтому вы можете осознанно решить, хотите ли вы отключить отслеживание.

Ранее мы писали о том, какие телевизоры пользователи считают лучшими для просмотра кино. В рейтинг вошли модели LG G3, Samsung S95F и Panasonic Z95B.