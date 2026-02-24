У вашому телевізорі є приховані функції, про які ви й не знали: чим корисні, як увімкнути

Деякі функції сучасних телевізорів допоможуть вам отримати неймовірні враження від перегляду контенту. Але інші краще вимкнути...

Смарт-телевізори пропонують кілька функцій, про які ви, можливо, не знаєте, але які можуть значно поліпшити враження від перегляду контенту, пише bgr.com.

Згладжування руху краще вимкнути

Якщо ви коли-небудь помічали дивний ефект на зображенні, можливо, що ввімкнено згладжування руху за замовчуванням. Ця технологія створює фальшиві кадри, заповнюючи відеоряд, беручи відео з частотою 24/30 кадрів за секунду і вставляючи достатньо кадрів, щоб довести частоту до 60 кадрів за секунду (або вище, залежно від телевізора). Хоча це може зробити відео плавнішим, це також створює так званий ефект "мильної опери", коли відео може мати надто реалістичний вигляд, як мильна опера (які знімають із частотою 60 кадрів за секунду, а не з традиційними 24 кадрами за секунду, як більшість фільмів і телешоу), а не кінематографічний за нижчої частоти оновлення.

Ігри, фільми і телешоу, зняті з частотою 24 кадри на секунду, пропонують більш кінематографічний досвід, який допомагає повірити в те, що відбувається, тому зазвичай рекомендується відключати згладжування руху на будь-якому телевізорі.

HDR для поліпшення якості картинки

Підтримка розширеного динамічного діапазону (HDR) можлива за умови використання правильного кабелю HDMI. Хоча будь-який високошвидкісний кабель HDMI може передавати HDR, функції, які покращують темні та світлі ділянки зображення, як-от вища та змінна частота оновлення, що створює реалістичніше зображення завдяки природнішому руху, безумовно, обмежені вибором кабелю. Тому, якщо плануєте повною мірою використовувати можливості HDR вашої ТВ-панелі, як мінімум знадобиться високошвидкісний кабель HDMI 2.0 для забезпечення належної підтримки медіафайлів.

Телевізор LG Фото: cnet.com

Динамічну контрастність краще вимкнути

Тепер, коли ви знайомі з перевагами HDR, настав час розібратися з проблемами, які може спричинити динамічна контрастність (DCR). По суті, DCR — це функція, яка регулює контрастність телевізора в режимі реального часу, подібно до HDR, створюючи темніші чорні та світліші білі кольори, але замість індивідуального регулювання таких параметрів, як контрастність, колір і яскравість, вона регулює лише яскравість, і якщо ви уважно подивитеся, то побачите, як яскравість екрана постійно змінюється, що, безумовно, дратує і робить перегляд непередбачуваним.

Саме тому рекомендується вимикати налаштування динамічної контрастності на будь-якому телевізорі, особливо якщо ви використовуєте HDR, який пропонує набагато кращу якість зображення з покращеною контрастністю і яскравішими відблисками, ніж DCR, коли він надто зайнятий придушенням чорних кольорів і додаванням артефактів. У той час як HDR робить зображення більш природним, DCR часто створює протилежний ефект, екран постійно регулює свою яскравість.

Телевізор Samsung Фото: Samsung

Ігровий режим для зниження затримки

Що вища частота кадрів, то менша затримка між вхідними сигналами і тим, що ви бачите на екрані. Це не тільки перевага для змагальних ігор, що дає змогу швидше реагувати, а й забезпечує реалістичніше зображення, яке більше схоже на реальне життя, оскільки зменшується розмиття в русі. Хоча раніше підтримка високої частоти оновлення частіше зустрічалася під час купівлі моніторів для ПК, завдяки останньому поколінню ігрових консолей, що підтримують 4K 120 Гц, це стало характерно і для телевізорів.

Якщо ваша мета в іграх — створити максимально реалістичне зображення з мінімальною затримкою, варто скористатися підтримкою високої частоти кадрів ТВ-панелі. Приємно, що більшість телевізорів пропонують незалежний ігровий режим, який можна налаштувати для певних входів, наприклад, для входу PS5 або Xbox Series X. Отже, коли ви перемикаєтеся на цей вхід для гри на вашому пристрої, телевізор перемикається у свій ігровий режим, забезпечуючи стабільнішу частоту кадрів, що важливо за високої частоти кадрів.

Телевізор Xiaomi Фото: Xiaomi

Вимкніть інтелектуальну інтерактивність і ACR

Якщо ви хочете підвищити рівень конфіденційності на своєму телевізорі, слід відключити інтелектуальну інтерактивність і ACR, які використовуються для відстеження та аналізу ваших звичок перегляду з метою цільової реклами.

На деяких моделях потрібно буде знайти меню "Адміністрування та конфіденційність" у налаштуваннях, а на інших — "Скидання та адміністрування". У будь-якому разі, їх видно в головному меню налаштувань, тому знайти їх не складе труднощів. Головне, що тепер ви знаєте про існування цих налаштувань, тому ви можете усвідомлено вирішити, чи хочете ви відключити відстеження.

Раніше ми писали про те, які телевізори користувачі вважають найкращими для перегляду кіно. До рейтингу увійшли моделі LG G3, Samsung S95F і Panasonic Z95B.