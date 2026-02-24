OLED-телевизор работал беспрерывно 14 300 часов и не выгорел: что это за рекордная модель

Телевизор LG OLED 48C1 проработал непрерывно 595 дней, и качество изображения осталось на высоком уровне.

Участник сообщества eRacoon решил проверить, что будет с OLED-дисплеем при непрерывном использовании буквально сутками. Он решил протестировать свою 48-дюймовую ТВ-панель 2022 года выпуска, и результаты его ошеломили, пишет computerbase.de.

Для предотвращения выгорания пикселей блогер использовал различные привычки и настройки. Например, вместо того, чтобы выключать монитор каждый раз, когда он отходил от рабочего места, он переключался в режим черного экрана (ТВ-панель он использовал в качестве монитора для своей работы — ред.).

Кроме того, панель задач была частично скрыта, поэтому вероятность выгорания значков на экране практически исключена. Монитор был подключен к сети 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, поэтому собственная функция обновления пикселей LG была всегда активна.

Блогер признался, что ему сложно оценить энергопотребление, но он фиксировал 75 Вт в определенные моменты, что в пределах нормы, и он говорит, что был бы удивлен, если бы значение было значительно выше.

При описанном выше режиме использования за эти годы проблем с LG OLED 48C1 не возникло: телевизор продолжает бесперебойно работать после более чем 14 300 часов регулярного использования.

