OLED-телевізор працював безперервно 14 300 годин і не вигорів: що це за рекордна модель

Телевізор LG OLED 48C1 пропрацював безперервно 595 днів, і якість зображення залишилася на високому рівні.

Учасник спільноти eRacoon вирішив перевірити, що буде з OLED-дисплеєм під час безперервного використання буквально цілодобово. Він вирішив протестувати свою 48-дюймову ТВ-панель 2022 року випуску, і результати його приголомшили, пише computerbase.de.

Для запобігання вигоряння пікселів блогер використовував різні звички та налаштування. Наприклад, замість того, щоб вимикати монітор щоразу, коли він відходив від робочого місця, він переходив у режим чорного екрана (ТВ-панель він використовував як монітор для своєї роботи — ред.).

Крім того, панель завдань була частково прихована, тому ймовірність вигоряння значків на екрані практично виключена. Монітор був підключений до мережі 24 години на добу, 7 днів на тиждень, тому власна функція оновлення пікселів LG була завжди активна.

Блогер зізнався, що йому складно оцінити енергоспоживання, але він фіксував 75 Вт у певні моменти, що в межах норми, і він каже, що був би здивований, якби значення було значно вищим.

При описаному вище режимі використання за ці роки проблем з LG OLED 48C1 не виникло: телевізор продовжує безперебійно працювати після більш ніж 14 300 годин регулярного використання.

