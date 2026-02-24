Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Діджитал

OLED-телевізор працював безперервно 14 300 годин і не вигорів: що це за рекордна модель

Телевізор LG OLED 48C1
Телевізор моделі LG OLED 48C1 | Фото: eRacoon

Телевізор LG OLED 48C1 пропрацював безперервно 595 днів, і якість зображення залишилася на високому рівні.

Учасник спільноти eRacoon вирішив перевірити, що буде з OLED-дисплеєм під час безперервного використання буквально цілодобово. Він вирішив протестувати свою 48-дюймову ТВ-панель 2022 року випуску, і результати його приголомшили, пише computerbase.de.

Для запобігання вигоряння пікселів блогер використовував різні звички та налаштування. Наприклад, замість того, щоб вимикати монітор щоразу, коли він відходив від робочого місця, він переходив у режим чорного екрана (ТВ-панель він використовував як монітор для своєї роботи — ред.).

Опитування

Телевізорам яких брендів ви віддаєте перевагу?

Опитування відкрите до

Крім того, панель завдань була частково прихована, тому ймовірність вигоряння значків на екрані практично виключена. Монітор був підключений до мережі 24 години на добу, 7 днів на тиждень, тому власна функція оновлення пікселів LG була завжди активна.

Блогер зізнався, що йому складно оцінити енергоспоживання, але він фіксував 75 Вт у певні моменти, що в межах норми, і він каже, що був би здивований, якби значення було значно вищим.

При описаному вище режимі використання за ці роки проблем з LG OLED 48C1 не виникло: телевізор продовжує безперебійно працювати після більш ніж 14 300 годин регулярного використання.

Раніше ми писали про те, що у вашому телевізорі є приховані функції, про які ви й не знали. Деякі функції сучасних телевізорів допоможуть вам отримати неймовірні враження від перегляду контенту. Але інші краще відключити...