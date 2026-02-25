Эксперта поразила зарядная станция на солнечных батареях: "Она открыла мне глаза" (видео)

Модель Aferiy P280 удивила тестировщика во многих отношениях: она работает как ИБП, имеет емкость 2048 Вт·ч и 15 различных портов.

В прошлом году эксперт Эдриан Кингсли-Хьюз протестировал более сотни различных устройств в различных условиях автономного электроснабжения, а также во время реальных отключений электроэнергии. Он пришел к выводу, что компания Aferiy создала одну из лучших портативных электростанций — P280, говорится в материале zdnet.com.

Характеристики Aferiy P280

P280 — это электростанция емкостью 2048 Вт·ч, построенная на базе массива литий-железо-фосфатных батарей с более чем 4000 циклами перезарядки, сроком службы которых составляет 10 лет, а показатели безопасности значительно превосходят показатели более ранних версий литий-ионных аккумуляторов.

Это устройство может выдавать 2800 Вт непрерывной мощности (и поддерживать пиковые нагрузки до 5600 Вт) через массив портов. Оно имеет 5 розеток переменного тока, 4 порта USB-C (2 рассчитаны на максимальную мощность 20 Вт, 2 других — на максимальную мощность 140 Вт), 2 порта USB-A с максимальной мощностью 18 Вт, автомобильный выходной порт 12 В, 2 порта DC5521 12 В/3 А и 1 порт XT-60 12 В/25 А.

"В общей сложности получается 15 портов, так что устройства от походного холодильника и аппарата CPAP до наушников и дронов могут заряжаться от одной портативной станции", — отметил автор.

Выход переменного тока достаточен для работы практически с любым устройством, питающимся от сети, что делает ее очень универсальным резервным источником питания.

Помимо регулируемого входного напряжения переменного тока, которое можно установить в диапазоне от 600 Вт до 1800 Вт (в зависимости от входной мощности, желаемой скорости зарядки или уровня шума устройства), устройство также оснащено двумя портами XT90, которые можно использовать для зарядки от солнечных батарей (до 600 Вт на порт) или от автомобильной системы 12 В/24 В.

Опрос Поддерживаете ли вы блокировку Telegram в Украине после теракта во Львове? Опрос открыт до Да Нет Мне все равно Голосувати

Быстрая зарядка

При использовании только переменного тока устройство может зарядиться от 0 до 80% менее чем за 1 час, а от 0% до полной зарядки — за 1,5 часа.

При солнечном питании мощностью 1200 Вт время зарядки составляет около 2,5 часов. Можно использовать комбинацию переменного тока, солнечной энергии и автомобильной зарядки, в зависимости от того, что есть у пользователя. Функция быстрой зарядки действительно полезна в ситуациях, когда ограничен доступ к переменному току.

Поскольку P280 имеет 2 входа XT90, станция подходит для использования в автодоме и устраняет необходимость в отдельном контроллере заряда MPPT.

Зарядка охлаждается вентиляторами с обоих концов, что позволяет устанавливать его друг на друга и при этом обеспечивать хороший воздушный поток, но не стоит ставить станцию в угол или к стене, так как это может вызвать проблемы, предупредил Эдриан.

Источник бесперебойного питания

Если нужна электростанция, которая также может работать как источник бесперебойного питания (ИБП) и быстро переключаться при отключении электроэнергии, P280 — идеальный выбор, поскольку она может переключаться с переменного тока на внутренние батареи менее чем за 10 миллисекунд, достаточно быстро, чтобы даже такие чувствительные устройства, как ПК, этого не заметили.

На передней панели зарядной станции расположен четкий дисплей, который позволяет получить довольно подробную информацию о состоянии электростанции с точки зрения входов, выходов и оставшегося времени работы или зарядки. Для получения более подробной информации или проведения технического обслуживания, например, обновления прошивки, потребуется обратиться к приложению (поддерживаются iOS и Android). Оно также может активировать такие функции, как бесшумная зарядка или установить расписание подзарядки.

Если емкости P280 в 2048 Вт·ч недостаточно, можно подключить до 4-х дополнительных батарей, получив внушительную емкость хранения в 10,24 кВт·ч — этого достаточно, чтобы обеспечить электроснабжение стандартного дома в течение двух дней.

Ранее мы писали о том, что назван отличный вариант зарядной станции по результатам тестирования. Bluetti AC180 с отличием прошла ряд тестов, продемонстрировав хорошую производительность и долговечность.