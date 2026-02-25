Одна деталь компьютера стоит дороже, чем новый автомобиль: можно купить за 37 000 долларов
Самый большой в мире SSD-накопитель Solidigm D5-P5336 объемом 122,88 ТБ продается по цене 37 128 долларов, что составляет примерно 302 доллара за терабайт.
SSD-накопитель Solidigm D5-P5336 официально поступил в продажу в мае 2025 года. С тех пор его цена выросла в три раза, отмечает издание techradar.com.
302 доллара за терабайт
D5-P5336 — это 2,5-дюймовый U.2 SSD, использующий PCIe 4.0 x4, предназначенный для серверов, систем хранения данных, облачных хранилищ и центров обработки данных. Он вмещает 122,88 ТБ в корпус толщиной 15 мм и весит около 170 г.
Последовательная производительность составляет до 6,84 ГБ/с при чтении и 2,93 ГБ/с при записи. Случайное чтение 4 КБ достигает 900 000 IOPS, а случайная запись — 19 000 IOPS.
Заявленная ресурсная емкость составляет 0,6 циклов записи в день, а общий объем записанных данных — 137523,20 ТБ. Среднее время между отказами составляет 228,2 года (статистический прогноз, а не фактический срок службы).
Что касается колебаний цены, здесь могут быть задействованы несколько факторов. Сверхемкие NAND-памяти производятся не в таких масштабах, как обычная флэш-память, и предложение может быстро сократиться, если крупные клиенты разместят большие заказы.
Цены на корпоративные SSD-накопители также часто определяются контрактами, а не публичными объявлениями. Розничные цены могут отражать ограниченный запас, корректировки со стороны дистрибьюторов или даже исправления ранее установленных цен. При цене в 37 128 долларов стоимость одного терабайта сейчас составляет примерно 302 доллара. Это значительно выше того, к чему привыкло большинство покупателей, даже в сегменте корпоративных систем хранения данных.
Высокоемкие потребительские NVMe-накопители часто стоят от 40 до 80 долларов за терабайт. Многие корпоративные SSD-накопители объемом от 7,68 до 30,72 ТБ при оптовой закупке могут стоить менее 150 долларов за терабайт. В пересчете на терабайт, гигантский SSD от Solidigm сейчас стоит в два-шесть раз дороже, чем более компактные аналоги.
При первоначальной цене в 12 399 долларов в мае 2025 года цена за терабайт составляла около 101 доллара, что гораздо ближе к ценам на флэш-память для массового рынка и, возможно, проще для покупателей. Конечно, это сравнение не совсем точное. SSD-накопитель объемом 122,88 ТБ позволяет значительно увеличить плотность хранения данных в одном 2,5-дюймовом слоте U.2, что может уменьшить количество необходимых накопителей, портов и кабелей в стойке.
Для операторов, ограниченных пространством или энергопотреблением, такая консолидация представляет собой реальную ценность. Тем не менее, скачок с примерно 101 до 302 долларов за терабайт кардинально меняет экономику. Покупатели платят не просто за объем флэш-памяти, а за огромную надбавку за то, что она помещена в одно устройство.
