Одна деталь компьютера стоит дороже, чем новый автомобиль: можно купить за 37 000 долларов

Самый большой в мире SSD-накопитель Solidigm D5-P5336 объемом 122,88 ТБ продается по цене 37 128 долларов, что составляет примерно 302 доллара за терабайт.

SSD-накопитель Solidigm D5-P5336 официально поступил в продажу в мае 2025 года. С тех пор его цена выросла в три раза, отмечает издание techradar.com.

302 доллара за терабайт

D5-P5336 — это 2,5-дюймовый U.2 SSD, использующий PCIe 4.0 x4, предназначенный для серверов, систем хранения данных, облачных хранилищ и центров обработки данных. Он вмещает 122,88 ТБ в корпус толщиной 15 мм и весит около 170 г.

Последовательная производительность составляет до 6,84 ГБ/с при чтении и 2,93 ГБ/с при записи. Случайное чтение 4 КБ достигает 900 000 IOPS, а случайная запись — 19 000 IOPS.

Заявленная ресурсная емкость составляет 0,6 циклов записи в день, а общий объем записанных данных — 137523,20 ТБ. Среднее время между отказами составляет 228,2 года (статистический прогноз, а не фактический срок службы).

Опрос Верите ли вы, что ИИ несет угрозу человечеству? Опрос открыт до Да Нет Не знаю Голосувати

Что касается колебаний цены, здесь могут быть задействованы несколько факторов. Сверхемкие NAND-памяти производятся не в таких масштабах, как обычная флэш-память, и предложение может быстро сократиться, если крупные клиенты разместят большие заказы.

Цены на корпоративные SSD-накопители также часто определяются контрактами, а не публичными объявлениями. Розничные цены могут отражать ограниченный запас, корректировки со стороны дистрибьюторов или даже исправления ранее установленных цен. При цене в 37 128 долларов стоимость одного терабайта сейчас составляет примерно 302 доллара. Это значительно выше того, к чему привыкло большинство покупателей, даже в сегменте корпоративных систем хранения данных.

Высокоемкие потребительские NVMe-накопители часто стоят от 40 до 80 долларов за терабайт. Многие корпоративные SSD-накопители объемом от 7,68 до 30,72 ТБ при оптовой закупке могут стоить менее 150 долларов за терабайт. В пересчете на терабайт, гигантский SSD от Solidigm сейчас стоит в два-шесть раз дороже, чем более компактные аналоги.

При первоначальной цене в 12 399 долларов в мае 2025 года цена за терабайт составляла около 101 доллара, что гораздо ближе к ценам на флэш-память для массового рынка и, возможно, проще для покупателей. Конечно, это сравнение не совсем точное. SSD-накопитель объемом 122,88 ТБ позволяет значительно увеличить плотность хранения данных в одном 2,5-дюймовом слоте U.2, что может уменьшить количество необходимых накопителей, портов и кабелей в стойке.

Для операторов, ограниченных пространством или энергопотреблением, такая консолидация представляет собой реальную ценность. Тем не менее, скачок с примерно 101 до 302 долларов за терабайт кардинально меняет экономику. Покупатели платят не просто за объем флэш-памяти, а за огромную надбавку за то, что она помещена в одно устройство.

Ранее мы писали о том, что Android-смартфоны намного лучше iPhone. Выбор между Android от Google и iOS от Apple — это выбор между разнообразием, возможностью настройки и свободой, или высококачественными продуктами, ориентированными на конфиденциальность и безопасность, но не предлагающими тех же свобод.