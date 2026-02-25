Одна деталь комп'ютера коштує дорожче, ніж новий автомобіль: можна купити за 37 000 доларів

Найбільший у світі SSD-накопичувач Solidigm D5-P5336 об'ємом 122,88 ТБ продається за ціною 37 128 доларів, що становить приблизно 302 долари за терабайт.

SSD-накопичувач Solidigm D5-P5336 офіційно надійшов у продаж у травні 2025 року. Відтоді його ціна зросла втричі, зазначає видання techradar.com.

302 долари за терабайт

D5-P5336 — це 2,5-дюймовий U.2 SSD, що використовує PCIe 4.0 x4, призначений для серверів, систем зберігання даних, хмарних сховищ і центрів обробки даних. Він вміщує 122,88 ТБ у корпус завтовшки 15 мм і важить близько 170 г.

Послідовна продуктивність становить до 6,84 ГБ/с при читанні та 2,93 ГБ/с при записі. Випадкове читання 4 КБ досягає 900 000 IOPS, а випадковий запис — 19 000 IOPS.

Заявлена ресурсна ємність становить 0,6 циклів запису на день, а загальний обсяг записаних даних — 137523,20 ТБ. Середній час між відмовами становить 228,2 року (статистичний прогноз, а не фактичний термін служби).

Що стосується коливань ціни, тут можуть бути задіяні кілька факторів. Надємні NAND-пам'яті виробляються не в таких масштабах, як звичайна флеш-пам'ять, і пропозиція може швидко скоротитися, якщо великі клієнти розмістять великі замовлення.

Ціни на корпоративні SSD-накопичувачі також часто визначаються контрактами, а не публічними оголошеннями. Роздрібні ціни можуть відображати обмежений запас, коригування з боку дистриб'юторів або навіть виправлення раніше встановлених цін. При ціні в 37 128 доларів вартість одного терабайта зараз становить приблизно 302 долари. Це значно вище того, до чого звикла більшість покупців, навіть у сегменті корпоративних систем зберігання даних.

Високоємні споживчі NVMe-накопичувачі часто коштують від 40 до 80 доларів за терабайт. Багато корпоративних SSD-накопичувачів об'ємом від 7,68 до 30,72 ТБ під час оптової закупівлі можуть коштувати менше 150 доларів за терабайт. У перерахунку на терабайт, гігантський SSD від Solidigm зараз коштує в два-шість разів дорожче, ніж більш компактні аналоги.

За початкової ціни в 12 399 доларів у травні 2025 року ціна за терабайт становила близько 101 долара, що набагато ближче до цін на флеш-пам'ять для масового ринку і, можливо, простіше для покупців. Звичайно, це порівняння не зовсім точне. SSD-накопичувач об'ємом 122,88 ТБ дає змогу значно збільшити щільність зберігання даних в одному 2,5-дюймовому слоті U.2, що може зменшити кількість необхідних накопичувачів, портів і кабелів у стійці.

Для операторів, обмежених простором або енергоспоживанням, така консолідація являє собою реальну цінність. Проте стрибок з приблизно 101 до 302 доларів за терабайт кардинально змінює економіку. Покупці платять не просто за об'єм флеш-пам'яті, а за величезну надбавку за те, що вона поміщена в один пристрій.

