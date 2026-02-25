Android-смартфони набагато кращі за iPhone: 5 причин, чому це саме так

Вибір між Android від Google та iOS від Apple — це вибір між розмаїттям, можливістю налаштування та свободою, або високоякісними продуктами, орієнтованими на конфіденційність і безпеку, але такими, що не пропонують тих самих свобод.

Експерти bgr.com у своєму матеріалі вирішили пояснити читачам, чому Android потужніший за iOS. На їхню думку, телефон на Android краще справляється з багатозадачністю, ніж iOS, і надає доступ до багатшої системи управління файлами, може запускати практично будь-які додатки шляхом встановлення зі сторонніх джерел, тоді як iPhone здебільшого обмежені App Store.

Усе це в сукупності забезпечує досвід роботи на Android, схожий на ПК. І нарешті, не можна ігнорувати появу ШІ, де Google має величезну перевагу перед Apple, пишуть вони.

Телефон і оболонка на будь-який смак і бюджет

iPhone часто називають нудними, оскільки Apple вважає за краще вдосконалювати наявний дизайн протягом декількох років, перш ніж впроваджувати новинки. Android пропонує набагато ширший вибір. Наприклад, Google Pixel 10 нічим не гірший за iPone — він володіє висококласними характеристиками, чудовими можливостями камери, новітніми функціями ШІ Gemini та ідеальною версією Android від Google, яка швидше за все отримує останні оновлення програмного забезпечення. А ще можна придбати "розкладачки" і "книжки" — формфактори, яких немає в Apple.

Ціна — ще одна причина, з якої екосистема Android краща, ніж iOS. За 500-600 доларів можна купити Pixel 10a, Nothing Phone A-серії, Galaxy A16. Тоді як бюджетний iPhone 16e коштує від 599 доларів, а найдоступніший iPhone 17 продається за 799 доларів.

Також Android має відкритий вихідний код. Це означає, що виробники пристроїв можуть налаштовувати ОС під це широке розмаїття обладнання. Такі користувацькі версії Android відомі як OEM-оболонки, найвідомішим прикладом яких є One UI від Samsung. У результаті Android пропонує функції для досвідчених користувачів, як-от Good Lock на телефонах Galaxy для суттєвого налаштування користувацького інтерфейсу, Mind Space на пристроях OnePlus для управління пам'яттю за допомогою ШІ або Moto Actions на телефонах Motorola для швидкого використання жестів. Простіше кажучи, різноманітність апаратного забезпечення Android стимулює програмні інновації, які екосистема Apple не в змозі підтримувати.

Смартфон Google Pixel 10 Фото: Android Authority

Комп'ютерний досвід: багатозадачність, керування файлами

ОС Android завжди пропонувала найкращі можливості налаштування, що дають змогу користувачам конфігурувати телефон на свій розсуд. Це не тільки можливість використовувати динамічні шпалери, змінювати значки або встановлювати користувацькі лаунчери — можна замінювати стандартні додатки способами, недоступними в iOS. Наприклад, ви можете вибрати свій браузер, цифрового помічника, а також додатки для телефону і повідомлень, які хочете використовувати на Android.

Крім того, Android 16 зазнала масштабного перероблення, зробивши користувальницький інтерфейс більш чуйним та інтуїтивно зрозумілим, ніж раніше. Дії в меню стали більш очевидними завдяки використанню кольору або кнопок іншої форми. Все це може прискорити або зробити більш природною взаємодію з додатками. Крім Android 16, ви навіть можете отримати досвід використання Android без будь-яких додатків Google. На iPhone не можна встановити альтернативні версії iOS, хоча в деяких випадках можна зробити джейлбрейк пристрою для запуску додаткових додатків.

Багатозадачність на Android також покращено, оскільки користувачі можуть запускати кілька додатків на екрані одночасно. Ця функція особливо зручна на складних телефонах, де більше місця на екрані. Samsung Galaxy Z TriFold навіть має унікальний режим DeX, який перетворює пристрій на подобу настільного комп'ютера в розкладеному стані. Управління файлами — ще одна перевага Android. Користувачі можуть отримати доступ до всього розділу пам'яті, що значно спрощує управління даними порівняно з iPhone. В iOS покращено додаток "Файли", оновлений в iOS 26, але Android пропонує широкий вибір файлових менеджерів, які можуть бути ще більш функціональними.

Смартфон на ОС Android 16 Фото: sammobile.com

Встановлення додатків зі сторонніх джерел

Просунутим користувачам частіше потрібні певні додатки, які можуть бути недоступні в Google Play Store. Саме тут вступає в гру підтримка встановлення додатків зі сторонніх джерел — функція, яка довгий час була перевагою ОС Google. Android дає змогу використовувати сторонні магазини додатків, такі як Galaxy Store. Ви також можете встановлювати застосунки, завантажуючи APK-файли від сторонніх постачальників або веб-сайтів, тоді як iOS вимагає підписаного IPA-файлу, а встановлені через сторонні джерела застосунки зазвичай втрачають свою силу, якщо ви не перепідпишете їх. Apple дозволяє використання сторонніх магазинів застосунків тільки в Європейському Союзі та Японії, і навіть там можливості обмежені.

Недолік встановлення будь-якого додатка за бажанням пов'язаний з безпекою. Це головний аргумент Apple щодо обмеження підтримки встановлення застосунків через сторонні джерела. Якщо App Store — єдине місце, де можна отримати застосунки, і Apple забезпечує безпеку цього простору, малоймовірно, що користувачі iPhone встановлюватимуть шкідливе ПЗ. Користувачі Android мають аналогічний захист під час встановлення додатків з офіційного Google Play Store, але у випадку з додатками, встановленими через сторонні джерела, відповідальність за безпеку свого пристрою лежить більшою мірою на користувачі.

Проте, можливість запуску будь-яких додатків, включно з додатками, які ви можете створити самостійно для домашніх або робочих завдань, може стати ключовою відмінністю. Особливо для досвідчених користувачів, які знають, як захистити себе під час встановлення додатків через сторонні джерела.

Оновлення ОС на смартфонах Фото: Android Central

Додатки Google кращі за альтернативи Apple

Встановіть Gmail, Google Maps, Google Photos, YouTube, Chrome та інші додатки Google на свій iPhone, увійдіть у свій обліковий запис Google, і ви можете ігнорувати альтернативи від Apple, які вже присутні в iOS. Однак додатки Google працюють ще краще на Android, де Google контролює базову операційну систему. Наприклад, Google може надавати дані додатків вбудованому голосовому помічнику для глибшої голосової взаємодії. ШІ-помічник Gemini може взаємодіяти з іншими додатками Google, щоб відображати особисту інформацію, коли вона потрібна.

Gemini також вбудований у такі додатки, як Google Maps, даючи змогу користувачам вести бесіди, адаптовані для подорожей або навігації. Google Photos дає змогу редагувати зображення за допомогою ШІ, включно з Nano Banana. Gemini служить помічником камери на телефонах Pixel 10, допомагаючи робити кращі фотографії. Gemini також працює в Google Пошуку, через режим ШІ, і доступний як окремий додаток. Крім функцій Gemini, телефони Android також підтримують сторонні рішення на основі ШІ, розроблені виробниками смартфонів для своїх пристроїв, наприклад, платформу Galaxy AI від Samsung.

ШІ-помічник Gemini на смартфоні Фото: Phone Arena

Android — настільна операційна система

Кілька років тому Apple представила функцію Continuity, яка дає змогу користувачам плавно перемикатися між iPhone, iPad і Mac під час виконання певних дій. Можливо, ви читали або редагували документ на телефоні і хочете скористатися перевагами більшого дисплея Mac. Хоча Google і працювала над впровадженням аналогічних функцій у наступні роки, зараз компанія прагне перетворити Android на настільну операційну систему. По-перше, Google об'єднує ChromeOS з Android, що означає, що майбутні Chromebook та інші моделі ПК на Android пропонуватимуть можливості, більш схожі на телефони Android. Це називається Aluminium OS, і очікується, що Google завершить злиття Android і ChromeOS у 2026 році.

Android уже пропонує функції, аналогічні ПК, на смартфонах. Запуск кількох додатків одночасно на мобільному телефоні, легке переміщення файлів через файлову систему, схожу на настільну, і встановлення будь-яких додатків, а не тільки тих, що доступні в Google Play, можливі на пристрої з невеликим екраном. Але щоб стати повноцінною настільною ОС, Android потрібен більший екран, і Aluminium може це забезпечити. Крім того, багато функцій Gemini AI, доступних на телефонах Android, мають перейти в Aluminium. Коли це станеться, користувач Android зможе безперешкодно перемикатися на настільний комп'ютер або ноутбук Android і запускати всі додатки і завдання, які були відкриті на телефоні, а не тільки деякі з них. Додавання ШІ-помічника Gemini до всіх цих пристроїв може значно підвищити продуктивність на Android, але це всього лише припущення.

Навіть без Aluminium користувачі Android можуть підключати свої телефони до пристроїв Windows для управління ними зі своїх комп'ютерів. Окремо варто зазначити, що функціональність DeX від Samsung дає змогу користувачам під'єднувати деякі телефони Galaxy до дисплеїв і периферійних пристроїв, що забезпечує роботу Android на рівні настільного комп'ютера.

