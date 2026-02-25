Мощный смартфон с аккумулятором 7600 мАч дешевле флагманов: представлен IQOO 15R (фото)

Бренд iQOO представил субфлагманский смартфон iQOO 15R. Аппарат ориентирован на любителей компактных гаджетов с топовым "железом" и емкой батареей.

О релизе новинки сообщает GSMArena.

За производительность отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. В паре с ним работают до 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопитель UFS 4.1 объемом до 512 ГБ. Для обеспечения стабильной частоты в играх (до 144 FPS) задействован дополнительный сопроцессор Q2 и система охлаждения IceCore VC площадью 6.5K. Смартфон работает под управлением ОС Android 16 (оболочка OriginOS 6). Производитель гарантирует четыре года обновлений системы и шесть лет патчей безопасности.

Расцветки iQOO 15R Фото: iQOO

Аппарат оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2750x1260 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит. Матрица защищена стеклом Schott Xensation Alpha, а под ней расположен 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Из камер в наличии 50-Мп главный сенсор Sony LYT-700V, 8-Мп сверхширокоугольный объектив и 32-Мп фронталка.

Установлен аккумулятор емкостью 7600 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. От 1 до 50% устройство заряжается за 33 минуты, полный цикл занимает 63 минуты. Поддерживается сквозная зарядка (питание напрямую от сети для снижения нагрева батареи) и реверсивная зарядка по кабелю. Среди прочих характеристик — стереодинамики, ИК-порт, модуль NFC и защита корпуса от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.

Начальная цена IQOO 15R (8/256 ГБ) составляет 495 долларов.

Ранее мы писали про недооцененный флагманский смартфон 2026 года. Бренд IQOO, принадлежащий Vivo, предлагает устройства с передовым "железом" по цене ниже, чем у конкурентов. Канал PhoneBuff провел детальное тестирование новинки IQOO 15 и результаты не разочаровали.