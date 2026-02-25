Потужний смартфон з акумулятором 7600 мАг дешевше за флагмани: представлено IQOO 15R (фото)

Бренд iQOO представив субфлагманський смартфон iQOO 15R. Апарат орієнтований на любителів компактних гаджетів з топовим "залізом" і ємною батареєю.

Про реліз новинки повідомляє GSMArena.

За продуктивність відповідає чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. У парі з ним працюють до 12 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR5X і накопичувач UFS 4.1 об'ємом до 512 ГБ. Для забезпечення стабільної частоти в іграх (до 144 FPS) задіяний додатковий співпроцесор Q2 і система охолодження IceCore VC площею 6.5K. Смартфон працює під управлінням ОС Android 16 (оболонка OriginOS 6). Виробник гарантує чотири роки оновлень системи та шість років патчів безпеки.

Забарвлення iQOO 15R Фото: iQOO

Апарат оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2750x1260 пікселів, частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю до 5000 ніт. Матриця захищена склом Schott Xensation Alpha, а під нею розташований 3D-ультразвуковий сканер відбитків пальців. З камер у наявності 50-Мп головний сенсор Sony LYT-700V, 8-Мп надширококутний об'єктив і 32-Мп фронталка.

Встановлено акумулятор ємністю 7600 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт. Від 1 до 50% пристрій заряджається за 33 хвилини, повний цикл займає 63 хвилини. Підтримується наскрізна зарядка (живлення безпосередньо від мережі для зниження нагріву батареї) і реверсивна зарядка по кабелю. Серед інших характеристик — стереодинаміки, ІЧ-порт, модуль NFC і захист корпусу від води і пилу за стандартами IP68 і IP69.

Початкова ціна IQOO 15R (8/256 ГБ) становить 495 доларів.

Раніше ми писали про недооцінений флагманський смартфон 2026 року. Бренд IQOO, що належить Vivo, пропонує пристрої з передовим "залізом" за ціною нижче, ніж у конкурентів. Канал PhoneBuff провів детальне тестування новинки IQOO 15 і результати не розчарували.