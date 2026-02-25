Потужний смартфон з акумулятором 7600 мАг дешевше за флагмани: представлено IQOO 15R (фото)
Бренд iQOO представив субфлагманський смартфон iQOO 15R. Апарат орієнтований на любителів компактних гаджетів з топовим "залізом" і ємною батареєю.
Про реліз новинки повідомляє GSMArena.
За продуктивність відповідає чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. У парі з ним працюють до 12 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR5X і накопичувач UFS 4.1 об'ємом до 512 ГБ. Для забезпечення стабільної частоти в іграх (до 144 FPS) задіяний додатковий співпроцесор Q2 і система охолодження IceCore VC площею 6.5K. Смартфон працює під управлінням ОС Android 16 (оболонка OriginOS 6). Виробник гарантує чотири роки оновлень системи та шість років патчів безпеки.
Апарат оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2750x1260 пікселів, частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю до 5000 ніт. Матриця захищена склом Schott Xensation Alpha, а під нею розташований 3D-ультразвуковий сканер відбитків пальців. З камер у наявності 50-Мп головний сенсор Sony LYT-700V, 8-Мп надширококутний об'єктив і 32-Мп фронталка.
Встановлено акумулятор ємністю 7600 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт. Від 1 до 50% пристрій заряджається за 33 хвилини, повний цикл займає 63 хвилини. Підтримується наскрізна зарядка (живлення безпосередньо від мережі для зниження нагріву батареї) і реверсивна зарядка по кабелю. Серед інших характеристик — стереодинаміки, ІЧ-порт, модуль NFC і захист корпусу від води і пилу за стандартами IP68 і IP69.
- Початкова ціна IQOO 15R (8/256 ГБ) становить 495 доларів.
Раніше ми писали про недооцінений флагманський смартфон 2026 року. Бренд IQOO, що належить Vivo, пропонує пристрої з передовим "залізом" за ціною нижче, ніж у конкурентів. Канал PhoneBuff провів детальне тестування новинки IQOO 15 і результати не розчарували.