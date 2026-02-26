С телевизорами OLED и RGB можно попрощаться: новая технология вызвала у экспертов шок

Умная технология SQD mini-LED уже внедряется в ТВ-панели. Эксперты сравнили ее с телевизорами OLED и RGB.

В этом году в анонсах новых телевизоров доминировали модели, использующие технологию RGB LED следующего поколения или новые более яркие OLED-экраны, но TCL представила новый тип технологии — SQD Mini LED, — используемый в ее флагманском телевизоре этого года, X11L, пишет techradar.com.

Что известно о технологии SQD Mini LED

Идея SQD Mini LED заключается в том, чтобы обеспечить преимущества сверхнасыщенной цветопередачи, которые обещает технология RGB TV, но при этом использовать все достижения, сделанные в существующей технологии mini-LED за последние несколько лет.

Эксперты объяснили, в чем различие между обычным mini-LED, SQD Mini LED и RGB Mini LED:

Все три технологии по своей сути являются технологиями ЖК, то есть они имеют сетку пикселей с цветовым фильтром и расположение источников света за ними, которые просвечивают через пиксели и фильтр, создавая конечное изображение. Обычный mini-LED и SQD Mini LED используют одноцветную подсветку (синюю в случае SQD Mini LED, белую или синюю в целом для телевизоров mini-LED). Все телевизоры mini-LED также включают слой квантовых точек поверх пикселей, который представляет собой дополнительный цветовой фильтр, предназначенный для расширения цветового диапазона. Разница с SQD Mini LED заключается в том, что он использует более совершенную версию квантовых точек, которая должна быть как более эффективной, так и способной воспроизводить еще более широкий диапазон цветов. RGB Mini LED использует многоцветную подсветку вместо одноцветной. Каждый световой элемент способен отображать огромный диапазон цветов благодаря тому, что состоит из отдельных красных, зеленых и синих субсветодиодов. Это означает, что свет не нуждается в сильной фильтрации при прохождении через пиксельный слой, а значит, нет необходимости в слое квантовых точек. В результате, он обеспечивает очень широкий диапазон цветов и должен быть очень эффективным.

Новая технология позволит TCL обеспечить максимально точный контроль контрастности с использованием новейшей одноцветной технологии mini-LED — до 20 000 зон затемнения и 10 000 нит яркости — при этом обеспечивая такую ​​же насыщенность цветов, как и телевизоры RGB. Компания заявляет, что SQD Mini LED обеспечивает 100% цветового охвата профессионального уровня BT.2020, а также яркость до 10 000 нит.

Опрос Телевизоры каких брендов вы предпочитаете? Опрос открыт до LG Samsung Hisense TCL Panasonic Sony Toshiba Xiaomi Ни один из перечисленных брендов Голосувати

Что показали тесты

В ходе тестирования телевизор TCL X11L не только не достиг 100% цветового охвата BT.2020, но и не достиг 100% более узкого цветового охвата DCI-P3.

Его показатели фиксировались уровне 91,8% цветового охвата BT.2020 и 97,7% DCI-P3 в режиме Filmmaker. Однако ранее даже высококачественные Mini-LED телевизоры обычно имели показатель охвата от 79% до 83% диапазона BT.2020, поэтому это впечатляющий скачок.

"Однако показатель охвата цветового пространства DCI-P3 в 97%, который на самом деле очень важен, поскольку именно в этом диапазоне транслируется HDR (BT.2020 не используется для просмотра телевизора в потребительских условиях), совпадает с показателем TCL QM9K, поэтому новая технология не принесла здесь никаких улучшений. Это также соответствует показателю Hisense U8QG прошлого года (97,5%), хотя немного выше, чем у Samsung QN90F (93,3%)", — пишут тестировщики.

Впечатляет, что технология SQD Mini LED почти соответствует технологии RGB по цветовому диапазону, это точно, отметили авторы.

Что касается яркости, то X11L не достиг заявленных 10 000 нит. Например, в режиме Vivid экран выдал 9394 нит. Тем не менее, X11L значительно ярче любого OLED-телевизора, отметили специалисты.

Ранее мы писали о том, что OLED-телевизор работал беспрерывно 14 300 часов и не выгорел.