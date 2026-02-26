З телевізорами OLED і RGB можна попрощатися: нова технологія викликала в експертів шок

Розумна технологія SQD mini-LED уже впроваджується в ТВ-панелі. Експерти порівняли її з телевізорами OLED і RGB.

Цього року в анонсах нових телевізорів домінували моделі, що використовують технологію RGB LED наступного покоління або нові, більш яскраві OLED-екрани, але TCL представила новий тип технології — SQD Mini LED, — який використовується в її флагманському телевізорі цього року, X11L, пише techradar.com.

Що відомо про технологію SQD Mini LED

Ідея SQD Mini LED полягає в тому, щоб забезпечити переваги наднасиченої передачі кольору, які обіцяє технологія RGB TV, але водночас використати всі досягнення, зроблені в наявній технології mini-LED за останні кілька років.

Експерти пояснили, у чому відмінність між звичайним mini-LED, SQD Mini LED і RGB Mini LED:

Усі три технології за своєю суттю є технологіями РК, тобто вони мають сітку пікселів із колірним фільтром і розташування джерел світла за ними, які просвічують через пікселі та фільтр, створюючи кінцеве зображення. Звичайний mini-LED і SQD Mini LED використовують одноколірне підсвічування (синє у випадку SQD Mini LED, біле або синє загалом для телевізорів mini-LED). Усі телевізори mini-LED також включають шар квантових точок поверх пікселів, який являє собою додатковий колірний фільтр, призначений для розширення колірного діапазону. Різниця з SQD Mini LED полягає в тому, що він використовує більш досконалу версію квантових точок, яка повинна бути як більш ефективною, так і здатною відтворювати ще більш широкий діапазон кольорів. RGB Mini LED використовує багатобарвне підсвічування замість одноколірного. Кожен світловий елемент здатний відображати величезний діапазон кольорів завдяки тому, що складається з окремих червоних, зелених і синіх субсвітлодіодів. Це означає, що світло не потребує сильної фільтрації під час проходження через піксельний шар, а отже, немає потреби в шарі квантових точок. У результаті, він забезпечує дуже широкий діапазон кольорів і має бути дуже ефективним.

Нова технологія дасть змогу TCL забезпечити максимально точний контроль контрастності з використанням новітньої одноколірної технології mini-LED — до 20 000 зон затемнення і 10 000 ніт яскравості — водночас забезпечуючи таку саму насиченість кольорів, як і телевізори RGB. Компанія заявляє, що SQD Mini LED забезпечує 100% колірного охоплення професійного рівня BT.2020, а також яскравість до 10 000 ніт.

Що показали тести

Під час тестування телевізор TCL X11L не тільки не досяг 100% колірного охоплення BT.2020, а й не досяг 100% вужчого колірного охоплення DCI-P3.

Його показники фіксувалися на рівні 91,8% колірного охоплення BT.2020 та 97,7% DCI-P3 у режимі Filmmaker. Однак раніше навіть високоякісні Mini-LED телевізори зазвичай мали показник охоплення від 79% до 83% діапазону BT.2020, тому це вражаючий стрибок.

"Однак показник охоплення колірного простору DCI-P3 у 97%, який насправді є дуже важливим, оскільки саме в цьому діапазоні транслюється HDR (BT.2020 не використовується для перегляду телевізора в споживчих умовах), збігається з показником TCL QM9K, тож нова технологія не принесла тут жодних покращень. Це також відповідає показнику Hisense U8QG минулого року (97,5%), хоча трохи вище, ніж у Samsung QN90F (93,3%)", — пишуть тестувальники.

Вражає, що технологія SQD Mini LED майже відповідає технології RGB за колірним діапазоном, це точно, зазначили автори.

Що стосується яскравості, то X11L не досяг заявлених 10 000 ніт. Наприклад, у режимі Vivid екран видав 9394 ніт. Проте, X11L значно яскравіший за будь-який OLED-телевізор, зазначили фахівці.

Раніше ми писали про те, що OLED-телевізор працював безперервно 14 300 годин і не вигорів.