Все, что нужно знать об OLED-дисплеях и принципе их работы: 5 разновидностей (фото)

Современные дисплеи в целом делятся на ЖК- и OLED-экраны, при этом OLED-дисплеи, как правило, являются более премиальным и визуально впечатляющим вариантом. Они обеспечивают превосходную контрастность и более высокое общее качество изображения. В таких дисплеях используются органические светодиоды, которые пропускают свет через органические соединения попиксельно, что позволяет точно контролировать изображение и обеспечивает более широкие углы обзора. Все OLED-дисплеи используют эту революционную технологию излучения света, но на самом деле существует несколько различных их типов, пишет bgr.com.

Пассивно-матричные и активно-матричные OLED

Пассивно-матричные OLED (PMOLED) и активно-матричные OLED (AMOLED) — это два разных типа дисплеев, но они работают по одному и тому же принципу: формирование матрицы на основе расположения проводящих анодных полос. В этом контексте матрица — это сетка пикселей, которая служит управляющей электронной схемой экрана. PMOLED формируют матрицу путем расположения анодных полос перпендикулярно катодным полосам, инжектирующим электроны, последовательно активируя или деактивируя пиксели. AMOLED формируют матрицу путем нанесения анодного слоя на массив транзисторов (TFT), который содержит накопительный конденсатор, что позволяет поддерживать состояния пикселей и изменять изображение непоследовательно.

Хотя технология пассивных матриц относительно проста и легче в производстве, технические ограничения затрудняют масштабирование на больших панелях. В результате они в основном используются в небольших устройствах, таких как умные часы, калькуляторы и многое другое. Технология активных матриц более энергоэффективна и имеет более широкий спектр применения, включая телевизоры.

Прозрачные OLED-дисплеи

Прозрачные экраны стали футуристической новинкой еще в 2010-х годах. Компания LG представила свой первый прозрачный OLED-дисплей (TOLED) в 2014 году и продолжает производить прозрачные дисплеи для использования в качестве рекламных экранов. LG выпустила 77-дюймовый TOLED-дисплей на потребительский рынок в 2024 году, но цена в 60 000 долларов показала, что эта технология все еще находится в ультра-премиальном сегменте. Хотя вы вряд ли увидите TOLED-дисплей в обычном магазине электроники, эта технология довольно широко используется в умных очках, промышленном транспорте и других коммерческих приложениях.

Наука, лежащая в основе этих невероятных дисплеев, поразительна. Панель состоит из стеклянной подложки, анода, катода, излучающего слоя и проводящего слоя, и все они прозрачны. TOLED-дисплеи еще менее заметны, чем прозрачные ЖК-дисплеи прошлого, поскольку им не требуется подсветка или защитный кожух. Свет исходит от диодов внутри дисплея и проходит в обоих направлениях. Отсутствие рамок, рамок или других непрозрачных компонентов, ограничивающих экран, делает возможности применения TOLED-дисплеев практически безграничными.

Прозрачный OLED-телевизор Фото: LG

Белый OLED

Как следует из названия, белые OLED-дисплеи (WOLED) полностью основаны на белом свете. В то время как другие модели используют излучение красного, зеленого и синего света для получения различных цветов в спектре, WOLED излучают белый свет через цветовой фильтр для достижения того же эффекта. Недостатком этого является несколько более низкая эффективность и уровень яркости, поскольку часть света теряется из-за цветового фильтра, но качество конечного изображения остается чрезвычайно ярким. Более того, точность и насыщенность конечного изображения можно улучшить с помощью высококачественного цветового фильтра. OLED на квантовых точках (QD-OLED) — это аналогичная технология, которая вместо этого преобразует синий свет в другие цвета с помощью квантовых точек, часто с еще более впечатляющими результатами, чем большинство WOLED-панелей.

Технология WOLED становится стандартом для флагманских линеек продукции крупных производителей телевизоров. Некоторые компании даже максимально используют другие значительные инновации наряду с WOLED. В линейке LG 2026 года широко представлены дисплеи "Tandem WOLED", в которых тандемная технология подразумевает многослойное расположение пикселей, что позволяет достичь более высокой пиковой яркости и более низкого уровня отражения. Гибридизация нескольких передовых технологий является очевидным объяснением высокой стоимости OLED-телевизоров, но она также выводит стандарты на новый уровень и для бюджетных моделей.

Матрица OLED

OLED с верхним излучением

Существуют как OLED с нижним, так и с верхним излучением, которые различаются по базовой архитектуре панели. OLED с верхним излучением (TE-OLED) в основном используется в небольших устройствах, таких как умные часы, смартфоны и даже смарт-кредитные карты, поскольку компактные размеры позволяют излучать свет с противоположной стороны транзисторного слоя. Это выгодно, поскольку обеспечивает большую эффективность и более высокий уровень яркости по сравнению с излучением света вверх и наружу от подложки. Тем не менее, в премиальных OLED-телевизорах также используется технология TE-OLED для повышения эффективности и уровня яркости.

Для TE-OLED требуется подложка, которая либо непрозрачна, либо отражательна, что делает их более подходящими для панелей с активной матрицей. AMOLED-дисплеи, как правило, обладают необходимой непрозрачностью или отражательной способностью, поскольку они включают в себя матрицу TFT, которая обычно непрозрачна. С другой стороны, непрозрачность транзистора блокировала бы передачу света, если бы в устройствах использовались OLED-дисплеи с нижним излучением.

