Усе, що потрібно знати про OLED-дисплеї та принцип їхньої роботи: 5 різновидів (фото)

Сучасні дисплеї загалом поділяються на РК- і OLED-екрани, при цьому OLED-дисплеї, як правило, є більш преміальним і візуально вражаючим варіантом. Вони забезпечують чудову контрастність і більш високу загальну якість зображення. У таких дисплеях використовуються органічні світлодіоди, які пропускають світло через органічні сполуки попіксельно, що дає змогу точно контролювати зображення і забезпечує ширші кути огляду. Усі OLED-дисплеї використовують цю революційну технологію випромінювання світла, але насправді існує кілька різних їхніх типів, пише bgr.com.

Пасивно-матричні та активно-матричні OLED

Пасивно-матричні OLED (PMOLED) і активно-матричні OLED (AMOLED) — це два різні типи дисплеїв, але вони працюють за одним і тим самим принципом: формування матриці на основі розташування провідних анодних смуг. У цьому контексті матриця — це сітка пікселів, яка служить керуючою електронною схемою екрана. PMOLED формують матрицю шляхом розташування анодних смуг перпендикулярно до катодних смуг, що інжектують електрони, послідовно активуючи або деактивуючи пікселі. AMOLED формують матрицю шляхом нанесення анодного шару на масив транзисторів (TFT), який містить накопичувальний конденсатор, що дає змогу підтримувати стани пікселів і змінювати зображення непослідовно.

Хоча технологія пасивних матриць відносно проста і легша у виробництві, технічні обмеження ускладнюють масштабування на великих панелях. В результаті вони в основному використовуються в невеликих пристроях, таких як розумні годинники, калькулятори та багато іншого. Технологія активних матриць більш енергоефективна і має ширший спектр застосування, включно з телевізорами.

Прозорі OLED-дисплеї

Прозорі екрани стали футуристичною новинкою ще в 2010-х роках. Компанія LG представила свій перший прозорий OLED-дисплей (TOLED) у 2014 році і продовжує виробляти прозорі дисплеї для використання в якості рекламних екранів. LG випустила 77-дюймовий TOLED-дисплей на споживчий ринок у 2024 році, але ціна в 60 000 доларів показала, що ця технологія все ще перебуває в ультра-преміальному сегменті. Хоча ви навряд чи побачите TOLED-дисплей у звичайному магазині електроніки, ця технологія досить широко використовується в розумних окулярах, промисловому транспорті та інших комерційних застосунках.

Наука, що лежить в основі цих неймовірних дисплеїв, вражає. Панель складається зі скляної підкладки, анода, катода, випромінювального шару і провідного шару, і всі вони прозорі. TOLED-дисплеї ще менш помітні, ніж прозорі РК-дисплеї минулого, оскільки їм не потрібне підсвічування або захисний кожух. Світло виходить від діодів всередині дисплея і проходить в обох напрямках. Відсутність рамок, рамок або інших непрозорих компонентів, що обмежують екран, робить можливості застосування TOLED-дисплеїв практично безмежними.

Прозорий OLED-телевізор Фото: LG

Білий OLED

Як випливає з назви, білі OLED-дисплеї (WOLED) повністю засновані на білому світлі. Тоді як інші моделі використовують випромінювання червоного, зеленого та синього світла для отримання різних кольорів у спектрі, WOLED випромінюють біле світло через колірний фільтр для досягнення того ж ефекту. Недоліком цього є дещо нижча ефективність і рівень яскравості, оскільки частина світла втрачається через колірний фільтр, але якість кінцевого зображення залишається надзвичайно яскравою. Ба більше, точність і насиченість кінцевого зображення можна поліпшити за допомогою високоякісного колірного фільтра. OLED на квантових точках (QD-OLED) — це аналогічна технологія, яка натомість перетворює синє світло на інші кольори за допомогою квантових точок, часто з ще більш вражаючими результатами, ніж більшість WOLED-панелей.

Технологія WOLED стає стандартом для флагманських лінійок продукції великих виробників телевізорів. Деякі компанії навіть максимально використовують інші значні інновації поряд з WOLED. У лінійці LG 2026 року широко представлені дисплеї "Tandem WOLED", у яких тандемна технологія передбачає багатошарове розташування пікселів, що дає змогу досягти вищої пікової яскравості та нижчого рівня відбиття. Гібридизація кількох передових технологій є очевидним поясненням високої вартості OLED-телевізорів, але вона також виводить стандарти на новий рівень і для бюджетних моделей.

Матриця OLED

OLED з верхнім випромінюванням

Існують як OLED з нижнім, так і з верхнім випромінюванням, які розрізняються за базовою архітектурою панелі. OLED з верхнім випромінюванням (TE-OLED) здебільшого використовують у невеликих пристроях, таких як розумні годинники, смартфони і навіть смарт-кредитні картки, оскільки компактні розміри дають змогу випромінювати світло з протилежного боку транзисторного шару. Це вигідно, оскільки забезпечує більшу ефективність і вищий рівень яскравості порівняно з випромінюванням світла вгору і назовні від підкладки. Проте в преміальних OLED-телевізорах також використовується технологія TE-OLED для підвищення ефективності та рівня яскравості.

Для TE-OLED потрібна підкладка, яка або непрозора, або відбивна, що робить їх більш придатними для панелей з активною матрицею. AMOLED-дисплеї, як правило, мають необхідну непрозорість або відбивну здатність, оскільки вони містять матрицю TFT, яка зазвичай непрозора. З іншого боку, непрозорість транзистора блокувала б передачу світла, якби в пристроях використовувалися OLED-дисплеї з нижнім випромінюванням.

