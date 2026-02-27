Вас обманывают: почему OLED-телевизор не будет работать у вас дома так, как в магазине

Будьте осторожны: изображения, показанные на ТВ-экранах в обычном магазине, могут быть хитрым обманом, предупреждают эксперты.

Демонстрация телевизоров в магазине не отражает реальное качество изображения, которое устройство будет воспроизводить в домашних условиях, пишет эксперт Майкл Биццако на bgr.com.

К сожалению, это почти всегда так, особенно когда речь идет о топовых моделях QLED и OLED. Производители, такие как Samsung и LG, хотят, чтобы их лучшие телевизоры выглядели максимально яркими и красочными, поэтому они настроены на демонстрационный режим. В этом режиме часто максимально увеличивается яркость и насыщенность цвета. Также устройства демонстрируют специальный контент, либо подключены к внешнему источнику, подающему на экран несжатый сигнал 4K или 8K.

Опрос Телевизоры каких брендов вы предпочитаете? Опрос открыт до LG Samsung Hisense TCL Panasonic Sony Toshiba Xiaomi Ни один из перечисленных брендов Голосувати

Майкл когда-то работал в крупной розничной сети по продаже, он не понаслышке знает, что даже модели начального уровня часто подключены к специализированным контент-хабам. Это может быть всего лишь коаксиальный кабель, способный передавать изображение с разрешением выше 1080p HD, но несжатое HD-изображение на телевизоре в режиме хранения может выглядеть фантастически. У вас дома такого же эффекта не будет.

Независимо от того, какую ТВ-панель вы хотите купить, стоит попросить продавца перевести ее из демонстрационного режима в обычный, который даст более реалистичное представление о том, каким будет изображение на самом деле, советует автор.

"Если телевизор подключен к внешнему источнику сигнала, продавец может даже обойти его, чтобы показать вам контент, не предназначенный специально для массового зрителя", — предупреждает он.

В лучшем случае продавец предложит показать эфирное вещание. Иногда упомянутые выше коаксиальные кабели могут принимать местные каналы, поэтому вы сможете увидеть, как выглядит практически некачественный HD-сигнал (если коаксиальный кабель подключен к усилителю-разветвителю).

Ранее мы писали о принципе работы OLED-дисплеев и их разновидностях. Все OLED-дисплеи используют революционную технологию излучения света, но на самом деле существует несколько различных их типов, и вот, что важно знать…