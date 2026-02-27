Вас обманывают: почему OLED-телевизор не будет работать у вас дома так, как в магазине
Будьте осторожны: изображения, показанные на ТВ-экранах в обычном магазине, могут быть хитрым обманом, предупреждают эксперты.
Демонстрация телевизоров в магазине не отражает реальное качество изображения, которое устройство будет воспроизводить в домашних условиях, пишет эксперт Майкл Биццако на bgr.com.
К сожалению, это почти всегда так, особенно когда речь идет о топовых моделях QLED и OLED. Производители, такие как Samsung и LG, хотят, чтобы их лучшие телевизоры выглядели максимально яркими и красочными, поэтому они настроены на демонстрационный режим. В этом режиме часто максимально увеличивается яркость и насыщенность цвета. Также устройства демонстрируют специальный контент, либо подключены к внешнему источнику, подающему на экран несжатый сигнал 4K или 8K.
Майкл когда-то работал в крупной розничной сети по продаже, он не понаслышке знает, что даже модели начального уровня часто подключены к специализированным контент-хабам. Это может быть всего лишь коаксиальный кабель, способный передавать изображение с разрешением выше 1080p HD, но несжатое HD-изображение на телевизоре в режиме хранения может выглядеть фантастически. У вас дома такого же эффекта не будет.
Независимо от того, какую ТВ-панель вы хотите купить, стоит попросить продавца перевести ее из демонстрационного режима в обычный, который даст более реалистичное представление о том, каким будет изображение на самом деле, советует автор.
"Если телевизор подключен к внешнему источнику сигнала, продавец может даже обойти его, чтобы показать вам контент, не предназначенный специально для массового зрителя", — предупреждает он.
В лучшем случае продавец предложит показать эфирное вещание. Иногда упомянутые выше коаксиальные кабели могут принимать местные каналы, поэтому вы сможете увидеть, как выглядит практически некачественный HD-сигнал (если коаксиальный кабель подключен к усилителю-разветвителю).
