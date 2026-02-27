Вас обманюють: чому OLED-телевізор не працюватиме у вас вдома так, як у магазині

Будьте обережні: зображення, показані на ТВ-екранах у звичайному магазині, можуть бути хитрим обманом, попереджають експерти.

Демонстрація телевізорів у магазині не відображає реальну якість зображення, яке пристрій відтворюватиме в домашніх умовах, пише експерт Майкл Біццако на bgr.com.

На жаль, це майже завжди так, особливо коли йдеться про топові моделі QLED і OLED. Виробники, такі як Samsung і LG, хочуть, щоб їхні найкращі телевізори мали максимально яскравий і барвистий вигляд, тому вони налаштовані на демонстраційний режим. У цьому режимі часто максимально збільшується яскравість і насиченість кольору. Також пристрої демонструють спеціальний контент, або під'єднані до зовнішнього джерела, що подає на екран нестиснутий сигнал 4K або 8K.

Опитування Телевізорам яких брендів ви віддаєте перевагу? Опитування відкрите до LG Samsung Hisense TCL Panasonic Sony Toshiba Xiaomi Жоден з перерахованих брендів Голосувати

Майкл колись працював у великій роздрібній мережі з продажу, він не з чуток знає, що навіть моделі початкового рівня часто під'єднані до спеціалізованих контент-хабів. Це може бути всього лише коаксіальний кабель, здатний передавати зображення з роздільною здатністю вище 1080p HD, але нестиснене HD-зображення на телевізорі в режимі зберігання може виглядати фантастично. У вас вдома такого ж ефекту не буде.

Незалежно від того, яку ТВ-панель ви хочете купити, варто попросити продавця перевести її з демонстраційного режиму у звичайний, який дасть більш реалістичне уявлення про те, яким буде зображення насправді, радить автор.

"Якщо телевізор під'єднаний до зовнішнього джерела сигналу, продавець може навіть обійти його, щоб показати вам контент, не призначений спеціально для масового глядача", — попереджає він.

У кращому разі продавець запропонує показати ефірне мовлення. Іноді згадані вище коаксіальні кабелі можуть приймати місцеві канали, тому ви зможете побачити, який вигляд має практично неякісний HD-сигнал (якщо коаксіальний кабель під'єднано до підсилювача-розгалужувача).

Раніше ми писали про принцип роботи OLED-дисплеїв та їхні різновиди. Усі OLED-дисплеї використовують революційну технологію випромінювання світла, але насправді існує кілька різних їхніх типів, і ось, що важливо знати...