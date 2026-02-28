Портативный повербанк Ugreen получил ИИ, странную функцию и батарею на 10 000 мАч (фото)

Магнитное беспроводное зарядное устройство Ugreen MagFlow AI Voice Recording Magnetic Power Bank располагает цифровым дисплеем на одной стороне корпуса и диктофоном с поддержкой ИИ на другой.

Производитель утверждает, что диктофон может записывать голосовые заметки, переводить на разные языки и самостоятельно обобщать аудио, пишет the-gadgeteer.com.

Аккумулятор емкостью 10 000 мАч соответствует емкости существующей модели Qi2 25W MagFlow, которая продается за 89,99 долларов и в настоящее время стоит 64,99 долларов на Amazon.

Магнитная беспроводная зарядка надежно фиксируется на iPhone, совместимом с MagSafe, а фронтальный цифровой дисплей отслеживает уровень заряда батареи и скорость зарядки в режиме реального времени. Экран придает устройству изысканный, слегка технологичный вид, который отличает его от любого обычного черного прямоугольника на вашем столе. Однако один аппаратный недостаток бросается в глаза: нет информации о наличии порта USB-C для проводной зарядки, а для повседневного использования это важно.

Запись — это то, в чем Ugreen открывает новые горизонты. Встроенный ИИ, как утверждается, расшифровывает аудио и создает сводки на лету. Демонстрации CES и выпущенные продукты редко совпадают.

Однако авторам ничего не известно о наличии специального приложения, синхронизации с облаком и о том, как записи фактически покидают устройство. Специализированные диктофоны с ИИ, такие как Plaud NotePin, по цене 169 долларов, подключаются к телефону за считанные секунды, расшифровывают в реальном времени и напрямую интегрируются с ChatGPT для быстрого создания сводок.

Ugreen не раскрыла деталей: куда сохраняются записи, можно ли их искать и что происходит с аудиоданными после сохранения? Без этих ответов все это больше похоже на презентацию, чем на готовый продукт, сетуют авторы

Цена также пока не подтверждена, но можно сделать некоторые предположения. Существующий внешний аккумулятор Ugreen MagFlow продается по цене 99,99 долларов, поэтому добавление устройства для записи голоса, обработки ИИ и программного обеспечения значительно увеличит цену. Цена выше 120 долларов никого не удивит. Опыт Ugreen в снижении цен позволяет предположить, что стоит поискать более низкую цену.

