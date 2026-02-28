Портативний повербанк Ugreen отримав ШІ, дивну функцію і батарею на 10 000 мАг (фото)

Магнітний бездротовий зарядний пристрій Ugreen MagFlow AI Voice Recording Magnetic Power Bank має цифровий дисплей на одному боці корпусу і диктофон з підтримкою ШІ на іншому.

Виробник стверджує, що диктофон може записувати голосові нотатки, перекладати різними мовами і самостійно узагальнювати аудіо, пише the-gadgeteer.com.

Акумулятор ємністю 10 000 мАг відповідає ємності наявної моделі Qi2 25W MagFlow, яку продають за 89,99 долара, а зараз вона коштує 64,99 долара на Amazon.

Магнітна бездротова зарядка надійно фіксується на iPhone, сумісному з MagSafe, а фронтальний цифровий дисплей відстежує рівень заряду батареї і швидкість зарядки в режимі реального часу. Екран надає пристрою вишуканого, злегка технологічного вигляду, який відрізняє його від будь-якого звичайного чорного прямокутника на вашому столі. Однак один апаратний недолік впадає в очі: немає інформації про наявність порту USB-C для дротового заряджання, а для повсякденного використання це важливо.

Магнітний бездротовий зарядний пристрій Ugreen MagFlow AI Voice Recording Magnetic Power Bank Фото: UGREEN

Запис — це те, у чому Ugreen відкриває нові горизонти. Вбудований ШІ, як стверджується, розшифровує аудіо і створює зведення на льоту. Демонстрації CES і випущені продукти рідко збігаються.

Однак авторам нічого не відомо про наявність спеціального застосунку, синхронізацію з хмарою і про те, як записи фактично залишають пристрій. Спеціалізовані диктофони з ШІ, такі як Plaud NotePin, за ціною 169 доларів, підключаються до телефону за лічені секунди, розшифровують у реальному часі і безпосередньо інтегруються з ChatGPT для швидкого створення зведень.

Ugreen не розкрила деталей: куди зберігаються записи, чи можна їх шукати і що відбувається з аудіоданими після збереження? Без цих відповідей усе це більше схоже на презентацію, ніж на готовий продукт, нарікають автори

Ціна також поки не підтверджена, але можна зробити деякі припущення. Наявний зовнішній акумулятор Ugreen MagFlow продається за ціною 99,99 доларів, тому додавання пристрою для запису голосу, обробки ШІ та програмного забезпечення значно збільшить ціну. Ціна вище 120 доларів нікого не здивує. Досвід Ugreen у зниженні цін дозволяє припустити, що варто пошукати нижчу ціну.

