Старый и недорогой iPhone удивил эксперта в 2026 году: стоит ли покупать эту модель (видео)

iPhone 8 Plus на старте продаж в 2017-м оказался в тени инновационного iPhone X. Однако спустя годы этот аппарат, на удивление, еще способен на многое.

Техноблогер Dave on tech протестировал 9-летний смартфон Apple в реалиях 2026 года, чтобы выяснить, насколько он пригоден для эксплуатации сегодня.

Дизайн и ПО

iPhone 8 Plus стал последним гаджетом компании в классическом дизайне с кнопкой Home, рамками и экраном с соотношением сторон 16:9. Такие пропорции делают клавиатуру смартфона широкой и удобной для набора текста — для аналогичного комфорта сегодня приходится покупать версии Pro Max. Кроме того, это был первый iPhone со стеклянной задней панелью и поддержкой беспроводной зарядки. В целом телефон ощущается и смотрится неплохо. Уникальной фишкой модели остается возможность горизонтальной ротации домашнего экрана вместе с интерфейсом в системном ПО (современные iPhone так не умеют).

Ключевой проблемой смартфона в 2026 году стала программная поддержка. Последней доступной версией ОС для него стала iOS 16.7.12. Хотя Apple до сих пор присылает некоторые патчи безопасности для устройства, старая система накладывает серьезные ограничения. Базовые приложения вроде YouTube, почты или WhatsApp работают без существенных нареканий, однако многие чувствительные к безопасности сервисы (в первую очередь — банковские), требующие iOS 18 и новее, запустить уже не получится.

Главные онлайн-сервисы вроде YouTube без проблем запускаются на iPhone 8 Plus Фото: скриншот / YouTube

Камера, быстродействие и ремонт

Процессор A11 Bionic в связке с 3 ГБ оперативной памяти все еще достойно справляется с основными задачами и даже плавно тянет классические игры вроде GTA: San Andreas. Камера также не разочаровывает: iPhone 8 Plus поддерживает запись видео в 4K при 60 кадрах в секунду, а наличие телеобъектива с двукратным оптическим зумом выгодно отличает его от современных базовых моделей, где приближение достигается цифровым кропом картинки.

Отдельным плюсом эксперт назвал ремонтопригодность. Это последний iPhone, в котором нетрудно самостоятельно заменить аккумулятор (новая батарея на маркетплейсах обойдется всего в 15 долларов), и система не будет выдавать уведомлений об использовании "неоригинальной детали".

iPhone 8 Plus: стоит ли брать в 2026 году?

Что в итоге? В качестве основного смартфона iPhone 8 Plus уже не совсем целесообразен из-за потери доступа ко многим банковским программам. Однако роль надежного второго телефона с базовой функциональностью (мессенджеры, соцсети, браузер, карты, почта, YouTube, многие игры) ему по силам.

На вторичном рынке iPhone 8 Plus стоит от 1500-2500 грн.

