Старий і недорогий iPhone здивував експерта у 2026 році: чи варто купувати цю модель (відео)

iPhone 8 Plus на старті продажів у 2017-му опинився в тіні інноваційного iPhone X. Однак через роки цей апарат, на подив, ще здатний на багато що.

Техноблогер Dave on tech протестував 9-річний смартфон Apple в реаліях 2026 року, щоб з'ясувати, наскільки він придатний для експлуатації сьогодні.

Дизайн і ПЗ

iPhone 8 Plus став останнім гаджетом компанії в класичному дизайні з кнопкою Home, рамками й екраном зі співвідношенням сторін 16:9. Такі пропорції роблять клавіатуру смартфона широкою і зручною для набору тексту — для аналогічного комфорту сьогодні доводиться купувати версії Pro Max. Крім того, це був перший iPhone зі скляною задньою панеллю і підтримкою бездротової зарядки. Загалом телефон відчувається і має непоганий вигляд. Унікальною фішкою моделі залишається можливість горизонтальної ротації домашнього екрана разом з інтерфейсом у системному ПЗ (сучасні iPhone так не вміють).

Ключовою проблемою смартфона у 2026 році стала програмна підтримка. Останньою доступною версією ОС для нього стала iOS 16.7.12. Хоча Apple досі надсилає деякі патчі безпеки для пристрою, стара система накладає серйозні обмеження. Базові додатки на кшталт YouTube, пошти або WhatsApp працюють без істотних нарікань, однак багато чутливих до безпеки сервісів (насамперед — банківських), які потребують iOS 18 і новіше, запустити вже не вийде.

Головні онлайн-сервіси на кшталт YouTube без проблем запускаються на iPhone 8 Plus Фото: скриншот / YouTube

Камера, швидкодія та ремонт

Процесор A11 Bionic у зв'язці з 3 ГБ оперативної пам'яті все ще гідно справляється з основними завданнями і навіть плавно тягне класичні ігри на кшталт GTA: San Andreas. Камера також не розчаровує: iPhone 8 Plus підтримує запис відео в 4K за 60 кадрів на секунду, а наявність телеоб'єктива з дворазовим оптичним зумом вигідно відрізняє його від сучасних базових моделей, де наближення досягається цифровим кропом картинки.

Окремим плюсом експерт назвав ремонтопридатність. Це останній iPhone, у якому неважко самостійно замінити акумулятор (нова батарея на маркетплейсах коштуватиме лише 15 доларів), і система не видаватиме повідомлень про використання "неоригінальної деталі".

iPhone 8 Plus: чи варто брати у 2026 році?

Що в підсумку? Як основний смартфон iPhone 8 Plus уже не зовсім доцільний через втрату доступу до багатьох банківських програм. Однак роль надійного другого телефону з базовою функціональністю (месенджери, соцмережі, браузер, карти, пошта, YouTube, багато ігор) йому під силу.

На вторинному ринку iPhone 8 Plus коштує від 1500-2500 грн.

