ChatGPT обновился: на что способна улучшенная версия чат-бота (фото)

OpenAI выпустила модель GPT-5.3 Instant. Создатели популярного ИИ-сервиса уделили внимание естественности диалога, уместности ответов и снижению числа раздражающих ограничений.

Про функции свежего апдейта сообщает OpenAI в пресс-релизе.

Больше ответов, меньше лекций и отказов

Главной проблемой предыдущей версии (GPT-5.2) пользователи называли излишнюю перестраховку модели: ИИ часто отказывался отвечать на безобидные вопросы или сопровождал ответ морализаторскими нотациями о том, чем он помочь "не может".

В GPT-5.3 Instant этот недостаток устранен. Модель стала выдавать прямые и полезные ответы сразу, убирая избыточные оговорки и оборонительные вступления. Разработчики также поработали над тоном общения. Бот перестал делать необоснованные предположения об эмоциях пользователя и избавился от навязчивых, неестественных фраз вроде "Стоп. Сделай вдох". Стиль общения стал более сфокусированным на главном, деловым, но при этом естественным.

Прежний GPT‑5.2 Instant начинает ответ с длинного вступления о том, с чем он не может помочь. НовыйGPT‑5.3 Instant сразу переходит к сути Фото: OpenAI

Умная работа с поиском и точность

Существенно поменялся алгоритм взаимодействия с веб-источниками. Теперь ChatGPT не просто выдает списки ссылок или слепо пересказывает найденную в сети информацию. Модель анализирует свежие новости через призму собственных знаний, лучше понимает подтекст сложных вопросов и сразу выделяет суть, делая ответы более релевантными.

Кроме того, OpenAI повысила точность фактов. В областях с высокой ценой ошибки (медицина, право, финансы) частота так называемых "галлюцинаций" (выдумывания фактов) снизилась на 26,8% при использовании веб-поиска и на 19,7% при опоре исключительно на внутреннюю базу знаний. Согласно оценке пользователей, в повседневных диалогах количество ошибок также сократилось.

Творческие возможности

GPT-5.3 Instant получил серьезный апгрейд в написании текстов. Модель лучше справляется с художественной прозой, создавая более выразительные, образные тексты с вниманием к конкретным деталям, а не абстрактным настроениям. ИИ научился плавно переключаться между строгими практическими задачами и творческими запросами без потери связности.

Разработчики, тем не менее, признают наличие некоторых ограничений, которые еще предстоит дорабатывать:

Локализация: На некоторых языках (например, японском и корейском) ответы бота все еще могут звучать слишком буквально или неестественно. OpenAI обещает исправить это в будущих обновлениях.

На некоторых языках (например, японском и корейском) ответы бота все еще могут звучать слишком буквально или неестественно. OpenAI обещает исправить это в будущих обновлениях. Настройка тона: Работа над естественностью тона продолжается, и компания планирует расширить возможности его кастомизации в настройках профиля.

GPT-5.3 Instant уже доступен всем пользователям в интерфейсе ChatGPT, а также разработчикам через API. Версия GPT-5.2 будет доступна в течение трех месяцев для платных подписчиков в разделе устаревших моделей (Legacy Models), после чего 3 июня 2026 года ее полностью отключат. Обновления для старших версий модели (Thinking и Pro) будут анонсированы в ближайшее время.

