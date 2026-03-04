ИИ теперь будет помнить ваши запросы: Google внедряет новую функцию для всех пользователей

Компания Google решила добавить функцию "Прошлые чаты" для пользователей приложения Gemini, которые не имеют платной подписки.

Если функция "Прошлые чаты" включена, искусственный интеллект (ИИ) Gemini будет использовать предыдущие разговоры с пользователем, чтобы будущие ответы были более персонализированы, сообщает 9to5google.

Например, если пользователь ранее интересовался каким-то вопросом, это будет учтено в новых диалогах, касающихся этой темы. Алгоритм автоматически подтянет все имеющиеся данные из старых сеансов при повторном обращении.

Как отмечают в издании, впервые эта функция появилась еще в прошлом году, однако была доступна только по платной подписке на Google AI. Теперь она начинает разворачиваться для всех бесплатных пользователей по всему миру.

Чтобы воспользоваться нововведением, в настройках Gemini нужно будет найти новую страницу "Личный контекст" и включить опцию "Ваши прошлые чаты с Gemini". Рядом также появится страница "Инструкции для Gemini".

