Искусственный интеллект теперь будет видеть ваши переписки и фото: можно ли этого избежать

Компания Google представила бета-версию новой функции под названием Gemini Personal Intelligence, которая предоставляет искусственному интеллекту доступ к Google Фото, Google Диску, Gmail и другим приложениям.

Основная задача Gemini Personal Intelligence заключается в том, чтобы Gemini мог предоставлять более персонализированные ответы. При этом пользователь может контролировать, к каким именно программам предоставлять доступ, отмечает вице-президент Google Labs, Gemini и AI Studio Джош Вудворд.

По словам представителя Google, новая функция упростила его повседневную жизнь. В качестве примера он приводит случай, когда ему понадобились новые шины для автомобиля Honda. Стоя в очереди, он понял, что не знает размера шин, поэтому спросил у Gemini.

"Сегодня любой чат-бот может найти эти характеристики шин, но Gemini пошел дальше. Он предложил разные варианты: один для ежедневного вождения, а другой для всепогодных условий, ссылаясь на наши семейные поездки в Оклахому, найденные в Google Фото", — рассказал Вудворд.

Відео дня

Кроме того, вице-президент Gemini утверждает, что теперь получает лучшие советы по книгам, спектаклям, одежде и путешествиям. Например ИИ уже спланировал будущий весенний отпуск, проанализировав интересы его семьи и прошлые поездки, используя Gmail и Google Фото.

Что касается конфиденциальности, функция Gemini Personal Intelligence отключена по умолчанию. Пользователь может сам решить, какие именно приложения подключать, и может в любой момент ограничить доступ для ИИ.

Важно

Потеря памяти, захват мира ИИ-ботами, смартфоны как роскошь: что нас ждет в 2026 году

Вудворд также отметил, что Gemini использует данные, которые уже хранятся в Google, поэтому пользователю не нужно отправлять конфиденциальные данные куда-то еще, чтобы получать персонализированные ответы. Кроме того, ИИ может объяснять, откуда берет свои ответы, ссылаясь на информацию из подключенных программ.

"Созданный с учетом конфиденциальности, Gemini не учится непосредственно на вашем почтовом ящике Gmail или в библиотеке Google Фото. Мы учимся на ограниченной информации, такой как конкретные подсказки в Gemini и ответы модели, чтобы со временем улучшать функциональность", — утверждают в Google.

Доступ к бета-версии Gemini Personal Intelligence пока получили подписчики Google AI Pro и AI Ultra в США. Со временем функция станет доступной для жителей других стран, а также получит бесплатную версию.

Напомним, летом прошлого года искусственный интеллект Gemini получил доступ к сторонним приложениям на телефонах, включая такие приложения, как Messages и WhatsApp.

Фокус также сообщал, что владельцы последних моделей смартфонов Google Pixel жалуются на чрезмерный акцент на ИИ, который ухудшает опыт пользования.