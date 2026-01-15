Штучний інтелект тепер бачитиме ваші листування та фото: чи можна цього уникнути

Компанія Google представила бета-версію нової функції під назвою Gemini Personal Intelligence, яка надає штучному інтелекту доступ до Google Фото, Google Диска, Gmail та інших програм.

Основна задача Gemini Personal Intelligence полягає в тому, щоб Gemini міг надавати більш персоналізовані відповіді. При цьому користувач може контролювати, до яких саме програм надавати доступ, зазначає віцепрезидент Google Labs, Gemini та AI Studio Джош Вудворд.

За словами представника Google, нова функція спростила його повсякденне життя. Як приклад він наводить випадок, коли йому знадобились нові шини для автомобіля Honda. Стоячи в черзі, він зрозумів, що не знає розміру шин, тому запитав у Gemini.

"Сьогодні будь-який чат-бот може знайти ці характеристики шин, але Gemini пішов далі. Він запропонував різні варіанти: один для щоденного водіння, а інший для всепогодних умов, посилаючись на наші сімейні поїздки до Оклахоми, знайдені в Google Фото", — розповів Вудворд.

Окрім того, віцепрезидент Gemini стверджує, що тепер отримує кращі поради щодо книг, вистав, одягу та подорожей. Наприклад ШІ вже спланував майбутню весняну відпустку, проаналізувавши інтереси його родини та минулі поїздки, використовуючи Gmail та Google Фото.

Що стосується конфіденційності, функція Gemini Personal Intelligence вимкнена за замовчуванням. Користувач може сам вирішити, які саме програми підключати, і може будь-коли обмежити доступ для ШІ.

Вудворд також наголосив, що Gemini використовує дані, які вже зберігаються в Google, тому користувачу не потрібно надсилати конфіденційні дані кудись ще, щоб отримувати персоналізовані відповіді. Окрім того, ШІ може пояснювати, звідки бере свої відповіді, посилаючись на інформацію з підключених програм.

"Створений з урахуванням конфіденційності, Gemini не навчається безпосередньо на вашій поштовій скриньці Gmail чи в бібліотеці Google Фото. Ми навчаємося на обмеженій інформації, такій як конкретні підказки в Gemini та відповіді моделі, щоб з часом покращувати функціональність", — стверджують у Google.

Доступ до бета-версії Gemini Personal Intelligence наразі отримали підписники Google AI Pro та AI Ultra у США. Згодом функція стане доступною для жителів інших країн, а також отримає безплатну версію.

Нагадаємо, влітку минулого року штучний інтелект Gemini отримав доступ до сторонніх програм на телефонах, включаючи такі застосунки, як Messages та WhatsApp.

