ШІ тепер пам'ятатиме ваші запити: Google впроваджує нову функцію для всіх користувачів

Компанія Google вирішила додати функцію «Минулі чати» для користувачів застосунку Gemini, які не мають платної підписки.

Якщо функція "Минулі чати" увімкнена, штучний інтелект (ШІ) Gemini буде використовувати попередні розмови з користувачем, щоб майбутні відповіді були більш персоналізовані, повідомляє 9to5google.

Наприклад, якщо користувач раніше цікавився якимось питанням, це буде враховано у нових діалогах, що стосуються цієї теми. Алгоритм автоматично підтягне всі наявні дані зі старих сеансів при повторному зверненні.

Як зазначають у виданні, вперше ця функція з’явилася ще минулого року, однак була доступна лише за платною підпискою на Google AI. Тепер вона починає розгортатися для всіх безкоштовних користувачів по всьому світу.

Щоб скористатися нововведенням, у налаштуваннях Gemini потрібно буде знайти нову сторінку "Особистий контекст" та увімкнути опцію "Ваші минулі чати з Gemini". Поруч також з’явиться сторінка "Інструкції для Gemini".

