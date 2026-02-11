У Google Картах помітили нову експериментальну функцію: які можливості вона відкриває

Компанія Google збирається інтегрувати у Google Maps розмовний інтерфейс на основі штучного інтелекту (ШІ) Gemini.

В жовтні минулого року стало відомо, що Google працює над новою функцією Ask Maps. Тепер користувачі, схоже, можуть випробувати її в Google Maps, пише Android Authority.

Повідомляється, що віджет Ask Maps буде доступний на головному екрані Google Maps. Натискання на нього відкриє екран діалогу, схожий на Gemini, з пропозиціями, які допоможуть користувачам розпочати роботу з Gemini в Google Maps.

За словами експертів порталу, їм вдалося активувати новий розділ "Спробуйте нові функції" в налаштуваннях Google Maps версії 26.07.01.867227976. У цьому новому розділі функція Ask Maps описана як спосіб "Перетворити ідеї на пригоди за допомогою Gemini".

У виданні вважають, що запуск Ask Maps від Google Maps відбудетеся вже незабаром. Очікується, що Google дозволить невеликій групі людей зареєструватися та випробувати цю функцію, перш ніж остаточно розгорнути її для всіх користувачів.

