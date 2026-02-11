В Google Картах заметили новую экспериментальную функцию: какие возможности она открывает

Компания Google собирается интегрировать в Google Maps разговорный интерфейс на основе искусственного интеллекта (ИИ) Gemini.

В октябре прошлого года стало известно, что Google работает над новой функцией Ask Maps. Теперь пользователи, похоже, могут опробовать ее в Google Maps, пишет Android Authority.

Сообщается, что виджет Ask Maps будет доступен на главном экране Google Maps. Нажатие на него откроет экран диалога, похожий на Gemini, с предложениями, которые помогут пользователям начать работу с Gemini в Google Maps.

Важно

В Google Картах заметили неприятную деталь: на что жалуются пользователи (фото)

По словам экспертов портала, им удалось активировать новый раздел "Попробуйте новые функции" в настройках Google Maps версии 26.07.01.867227976. В этом новом разделе функция Ask Maps описана как способ "Превратить идеи в приключения с помощью Gemini".

В издании считают, что запуск Ask Maps от Google Maps состоится уже вскоре. Ожидается, что Google позволит небольшой группе людей зарегистрироваться и испытать эту функцию, прежде чем окончательно развернуть ее для всех пользователей.

Напомним, помощник Gemini теперь работает в Google Maps не только в режиме автомобиля, но и при построении маршрутов для пешеходов и велосипедистов.

Фокус также сообщал, что приложение Google Maps наконец-то получило обновление страницы настроек, которая долгое время оставалась неизменной.